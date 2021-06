Insólito: Una mujer asegura que tras hisoparse se le pegan las monedas en la cara

En los últimos días se dio a conocer un video en la red social Facebook donde una mujer, Laura Romero, relata que después de haberse realizado un hisopado, las monedas se le pegaban en su rostro. Ante la incógnita de porque le sucede esto, decidieron acudir a Villa Mercedes Info, entre otros medios para poder dar a conocer el caso y obtener una respuesta.

Laura se realizó el hisopado el 24 de mayo, porque tenía todos los síntomas y se lo realizaron en su casa ya que había sido sometida anteriormente a una operación ginecológica. Finalmente, el resultado dio positivo.

“Hace unos tres o cuatro días, viendo face, vi una publicación donde las personas muestran como se le pegan objetos luego de hisoparse y las que se han vacunado también. Por eso me llamo la atención y probé yo misma con unas monedas y se me pegaron en la zona de pómulos y frente.” manifiesta Romero a VMI , preocupada y sin saber porque le está sucediendo eso.

En el video, junto a su hermano Lucas Romero, afirman – aunque sin un respaldo científico- que esto se debe al grafeno y sostiene que los hisopos y las vacunas lo contienen.

Villa Mercedes Info, consultó a algunos profesionales del medio, quienes coincidieron en que los hisopos que utilizan para realizar los hisopados y detectar la Covid-19 solo contienen solución fisiológica estéril y que ingresan por boca y nariz hasta la faringe, lejos de la zona de pómulos y frente (zona donde se pegan las monedas).

Con respecto a la existencia del grafeno en las vacunas, explicaron que en las vacunas hay material genético, proteínas, algún azúcar y que ninguna de estas moléculas tiene propiedades magnéticas fuertes como para pegar un imán.

Por otra parte explicaron que el grafeno, un nanomaterial basado en carbono, no es un componente que se haya incluido en las vacunas contra el covid- 19, ni en otras. También manifestaron que el grafeno no es soluble, por tanto, un dispositivo de grafeno no se podría inyectar en disolución y que si hubiese grafeno, las vacunas serían suspensiones de color oscuro.

Sobre el grafeno dijeron que no tiene propiedades magnéticas de manera natural, solo lo serían en condiciones específicas de laboratorio (ultra alto vacío y sobre oro). Aunque aún así es muy inestable, de forma que en condiciones ambientales pierde la propiedad magnética.

Sostuvieron también que el grafeno no tiene propiedades mágicas que se activen con variables de temperatura y/o humedad. Así mismo afirmaron que para lograr la neuromodulación mediante 5 G se requiere un estímulo electromagnético en contacto con estructuras nerviosas, y esto no puede lograrse con una inyección. Los especialistas dejaron en claro que esta actividad no incide en la voluntad y la acción de las personas.