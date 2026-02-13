Inteligencia artificial en San Luis: afirman que el Manto Sagrado y la imagen de la Divina Misericordia corresponden al mismo rostro

Una investigación desarrollada en San Luis con inteligencia artificial sostiene que el rostro de la Sábana Santa de Turín coincide con la imagen de Jesús representada en el cuadro de la Divina Misericordia. El análisis fue realizado por el Magíster en Ciberseguridad Walter Agüero, quien dialogó con VMI Radio 88.1 y explicó los alcances técnicos del estudio.

El resultado fue presentado en ámbitos académicos y ante el Ministerio de Defensa

La comparación se efectuó mediante un software propio denominado Deep Age Face, basado en técnicas de deep learning y redes neuronales convolucionales, herramientas utilizadas en reconocimiento facial avanzado. Según el especialista, el algoritmo arrojó como resultado que ambas imágenes corresponderían a la misma persona.

Una inquietud personal que derivó en una prueba tecnológica

Agüero explicó que la investigación surgió tras advertir que no existían, hasta el momento, validaciones científicas que vincularan formalmente el rostro de la Sábana Santa de Turín con la representación de la Divina Misericordia, devoción impulsada por Santa Faustina Kowalska.

El desarrollador indicó que utilizó versiones digitalizadas de alta calidad de ambas imágenes. Inicialmente, la imagen clásica en blanco y negro de la Sábana generaba errores técnicos en el procesamiento, por lo que recurrió a otras fotografías con mayor definición. Tras ejecutar el algoritmo, el sistema determinó coincidencias faciales.

De acuerdo con el entrevistado, el software permite realizar lo que se denomina reconocimiento transetario, es decir, identificar a una misma persona en distintas etapas de su vida, incluso con diferencias significativas de edad.

Presentación académica y validación técnica

El proyecto fue expuesto en el congreso CACIC (Congreso Argentino de Ciencias de la Computación) y también en una ponencia ante el Ministerio de Defensa, en el marco de un encuentro denominado CETIL. Agüero detalló que el código fue desarrollado en Python y que es de acceso abierto, lo que permitiría su auditoría por parte de otros especialistas.

En el desarrollo colaboraron profesionales vinculados a la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y contó con el acompañamiento de equipos técnicos de la Policía de San Luis, según indicó el propio autor.

El especialista remarcó que la misma tecnología podría aplicarse a búsquedas de personas desaparecidas, reconstrucciones faciales con envejecimiento proyectado y reconocimiento en sistemas de videovigilancia.

Debate entre fe y ciencia

Si bien la conclusión presentada por el investigador sostiene que el algoritmo confirma coincidencias entre ambas imágenes, el tema continúa generando debate en ámbitos científicos y religiosos. La autenticidad histórica de la Sábana Santa ha sido objeto de estudios durante décadas, incluyendo análisis forenses, químicos y dataciones por carbono.

El caso abre una nueva discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en el análisis de imágenes históricas y religiosas, y sobre el alcance de estas herramientas en la validación de hipótesis vinculadas a patrimonio cultural y creencias.

