Intentó escapar en bicicleta después de robar en un galpón y fue interceptado por la Policía

Un joven de 23 años fue demorado este miércoles 20 de mayo por la madrugada en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser acusado de sustraer diversos elementos de un galpón ubicado en inmediaciones de las calles Suipacha y Zoilo Concha. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM).

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició tras una comunicación emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre el robo de herramientas y otros objetos desde un galpón de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto huyendo en bicicleta por calle Suipacha, para luego girar por calle Uruguay. Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución para dar con el sospechoso.

Minutos después, en la intersección de calles Uruguay y 9 de Julio, una mujer alertó a los policías que el individuo había dejado una bicicleta y varios elementos frente a su vivienda antes de escapar a pie.

Con los datos aportados, los efectivos lograron interceptar al joven sobre calle 9 de Julio, a pocos metros del lugar donde había abandonado los objetos sustraídos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró herramientas manuales y eléctricas, elementos de construcción, una bicicleta y otros objetos presuntamente robados.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedaron a cargo las actuaciones judiciales correspondientes.

La intervención se enmarca en los operativos preventivos y de respuesta rápida que realiza la Policía de San Luis en distintos sectores de Villa Mercedes para combatir hechos contra la propiedad.