Internet satelital “gratis” en el celular: qué es Direct to Cell de Starlink y cuándo se podrá usar

Direct to Cell, una red satélite‑a‑móvil impulsada por Starlink que busca eliminar “zonas sin señal” usando satélites que operan como “antenas” en el espacio.

En documentos públicos de Starlink, el hito confirmado es que el servicio de mensajería satelital ya está activo comercialmente (en el marco de esa red) en Estados Unidos y Nueva Zelanda, y que funciona para clientes de operadores asociados: T-Mobile y One NZ.

Ese mismo material detalla un punto clave para entender por qué no se “prende” igual en todos lados: la integración se realiza con operadores móviles que aportan espectro LTE (se menciona el rango 1,6–2,7 GHz) y se presenta como una lógica similar a un socio de roaming.

En paralelo, el encuadre regulatorio es determinante. En Estados Unidos, la Federal Communications Commission (FCC) avanzó con un marco para “cobertura suplementaria desde el espacio” y autorizó la operación directa al celular con condiciones (por ejemplo, el foco inicial en mensajería y límites por interferencias), según documentos del organismo y coberturas especializadas.

Qué falta para que funcione en Argentina y por qué no hay una fecha única

El primer factor es el acuerdo con operadoras. La experiencia en la región muestra que el servicio se habilita cuando una compañía local integra la solución como extensión de su red y define planes elegibles, dispositivos compatibles y alcance.

Dos ejemplos recientes y verificables en Latinoamérica:

En Chile, Entel Chile comunicó que la conectividad satelital Starlink para móviles comenzó para usuarios de iPhone con plan elegible; arranca con mensajería y prevé sumar datos y mensajería por aplicaciones más adelante.

En Perú, Entel Perú describe el proyecto como un esquema de experimentación controlada autorizado por el Ministerio correspondiente por 24 meses; hoy se centra en SMS satelitales y define condiciones operativas (aire libre, vista al cielo, disponibilidad del satélite, etc.).

El segundo factor es regulatorio a nivel local. En Argentina, el rol institucional lo tiene ENACOM, que publicó resoluciones vinculadas a la operación satelital: por un lado, autorizó la transferencia de licencias hacia Starlink Argentina S.R.L.; por otro, avanzó en autorizaciones asociadas al Servicio Fijo por Satélite y al uso de segmentos de frecuencia (incluida la banda E, con referencias técnicas y condiciones).

Esto aporta contexto, pero no equivale automáticamente a “Direct to Cell en el celular”: ese servicio, por diseño, se monta sobre alianzas con redes móviles y requerimientos adicionales de coordinación técnica y regulatoria (tal como se observa en los casos internacionales y en el propio documento corporativo de Starlink).

Cómo funciona la conexión satelital directa al celular y por qué se apoya en redes 4G/LTE

La idea central es que, cuando un teléfono queda sin cobertura terrestre, pueda conectarse (en determinadas condiciones) a satélites de baja órbita que actúan como “torres” móviles, manteniendo servicios básicos.

Starlink explica que sus satélites Direct to Cell operan a pocos cientos de kilómetros de altura y a alta velocidad relativa, lo que exige resolver problemas como latencia, Doppler y la baja potencia/ganancia de antena de los teléfonos.

En términos de estándares, la industria viene trabajando bajo el paraguas de las 3GPP en redes no terrestres (NTN), justamente para hacer más interoperable la conectividad vía satélite con tecnologías celulares.

Qué significa “internet gratis” en esta etapa y qué se puede hacer realmente

En la cobertura local, la promesa se presenta como “internet gratis” al quedar sin señal. Pero, en la práctica, los casos documentados muestran que la primera fase se concentra en funciones esenciales: SMS, compartir ubicación y acceso a canales de emergencia.

En el caso de Chile, Entel plantea un inicio con mensajería y una evolución posterior hacia datos/servicios por aplicaciones.

En Perú, Entel detalla incluso el carácter promocional y limitado del beneficio (SMS satelitales incluidos bajo ciertas condiciones y por un período determinado dentro del esquema de experimentación), además de insistir en la necesidad de estar al aire libre y con vista despejada al cielo.

En Estados Unidos, la comunicación comercial de T‑Mobile deja claro que no se trata de “internet libre” sin restricciones: habla de mensajería y “apps satelitales seleccionadas”, advierte sobre velocidades limitadas, posibles demoras y disponibilidad condicionada por cobertura satelital y entorno, y también menciona esquemas de precio (incluido en ciertos planes o como adicional mensual).

Celulares compatibles y requisitos técnicos que más se repiten en las guías actuales

Los listados de compatibilidad que circulan en Argentina suelen tomar como referencia guías de despliegues internacionales (en especial las asociadas a T‑Mobile) y notas locales. En la publicación de El Chorrillero, por ejemplo, se menciona un alcance inicial sobre familias recientes de dispositivos Apple, Google, Samsung y Motorola, además de modelos REVVL.

En esa misma nota se repite un criterio importante: la conexión sería automática cuando el teléfono pierde señal y en pantalla podría aparecer una red identificada como “T‑Mobile SpaceX”.

En documentación de soporte de T‑Mobile, aparecen requisitos operativos y limitaciones que ayudan a “traducir” la promesa: mejor desempeño al aire libre con cielo visible, posibles interrupciones por topografía, y necesidad de que el dispositivo sea compatible/optimizado (incluyendo casos donde se requiere eSIM y teléfono desbloqueado para usuarios fuera de T‑Mobile).

En el caso peruano, Entel menciona un indicador concreto: cuando se activa el enlace satelital, el usuario puede ver en pantalla una red como “Entel SpaceX”, junto con condiciones como VoLTE y software actualizado (según el detalle del proyecto).

Lectura clave para Argentina: aun si un modelo de celular “entra” en listas internacionales, la compatibilidad final y la experiencia dependen del operador local que integre el servicio, del software habilitado y de la regulación.

Contexto local: Starlink ya opera en Argentina, pero no es lo mismo que Direct to Cell

En Argentina, Starlink ya forma parte del mercado de conectividad satelital “tradicional” (con kit/antena) y además empieza a integrarse en ofertas corporativas o institucionales mediante socios locales.

Un ejemplo es Movistar Empresas, que describe Movistar Link como un servicio “con tecnología Starlink” para banda ancha satelital, pensado para zonas remotas y con la lógica de una constelación LEO (con explicación comparativa de latencia frente a satélites geoestacionarios).

Otro caso difundido es el acuerdo ampliado entre Telecentro y Starlink: el medio Buenos Aires Times consignó planes de despliegue de conectividad/antenas en entornos educativos y rurales y mencionó al empresario Alberto Pierri en el marco del vínculo.

Sobre precios (siempre variables), medios argentinos informaron valores de referencia para kits y abonos del servicio con antena: por ejemplo, LMNeuquén mencionó rangos para equipos y suscripciones residenciales e itinerantes.

La clave editorial es separar conceptos: el internet satelital con kit (antena + plan) ya existe y se contrata como servicio propio; el Direct to Cell apunta a que el celular tenga conectividad básica cuando no haya red terrestre, pero se gestiona con operadoras y fases de implementación.