Inundaciones en Tucumán: cientos de familias lo perdieron todo y pasan la noche al costado de la ruta

Tucumán atraviesa una delicada situación social tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en varias localidades, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares. Muchas de ellas permanecen a la vera de rutas y caminos, con lo poco que pudieron rescatar de sus viviendas.

Un temporal que dejó barrios bajo el agua

El fuerte temporal impactó principalmente en zonas rurales y barrios vulnerables de Tucumán, donde el desborde de arroyos y canales generó rápidos anegamientos. En cuestión de horas, el agua ingresó en casas precarias y dejó muebles, electrodomésticos y pertenencias completamente inutilizados.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran familias enteras con colchones, bolsas de ropa y animales, instaladas al costado de las rutas mientras esperan ayuda.

En muchos casos, las viviendas quedaron totalmente cubiertas por el agua, lo que obligó a las personas a abandonar el lugar por razones de seguridad.

Familias desplazadas y asistencia en marcha

Ante la magnitud de la emergencia, equipos de Defensa Civil, bomberos y autoridades provinciales comenzaron operativos de asistencia y evacuación en los sectores más afectados.

Sin embargo, la ayuda aún resulta insuficiente para la cantidad de damnificados, ya que muchas familias quedaron aisladas o perdieron absolutamente todo.

Algunos vecinos señalaron que las lluvias fueron tan intensas que el agua avanzó en pocos minutos, sin dar tiempo a rescatar pertenencias.

Preocupación por nuevas lluvias

Las autoridades mantienen alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, lo que podría agravar la situación en las zonas ya inundadas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinos iniciaron campañas solidarias para reunir alimentos, ropa, colchones y elementos de primera necesidad destinados a las familias afectadas.

La emergencia volvió a poner en debate la vulnerabilidad de numerosas comunidades que viven en zonas inundables, donde cada temporal provoca pérdidas materiales y desplazamientos.