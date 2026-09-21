Investigan a una mujer y a su hija por la venta de un auto incluido en una herencia

Una operación realizada en Unión, en el sur de la provincia de San Luis, derivó en una causa penal que tramita en los tribunales de Villa Mercedes. La viuda del propietario original de un automóvil y su hija son investigadas por una presunta maniobra que habría perjudicado al comprador del vehículo.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada en abril de 2024 por un hombre que aseguró haber adquirido de buena fe el rodado a la esposa de su propietario, quien había fallecido.

Según la acusación, poco después de concretarse la operación, la hija de la vendedora —también descendiente del titular fallecido— denunció la situación y reclamó el automóvil como parte de la herencia familiar.

Una investigación por presunta defraudación

La viuda y su hija son investigadas como presuntas coautoras del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.

Esta figura penal contempla aquellas situaciones en las que una persona concede o vende un derecho sobre un bien y posteriormente realiza una acción que impide, perjudica o vuelve incierto su ejercicio.

La causa llegó a una audiencia en los tribunales de Villa Mercedes, donde la defensa de las dos mujeres rechazó la versión expuesta por la parte acusadora y sostuvo que los acontecimientos no se produjeron de la manera descripta.

El proceso judicial continuará mientras ambas imputadas permanecen en libertad. Hasta el momento, no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.

La restitución del vehículo quedó pendiente

Al finalizar la audiencia, la Fiscalía solicitó que el automóvil fuera restituido al denunciante. Sin embargo, el juez Santiago Ortiz postergó la resolución hasta que se analice un recurso promovido por la defensa.

De esta manera, la propiedad y la tenencia del vehículo seguirán sujetas a la decisión judicial, mientras avanza la investigación destinada a establecer las circunstancias de la venta y si existió una maniobra deliberada para perjudicar al comprador.