Investigan presuntas maniobras millonarias en Pueblo Ranquel: imputaron a Sergio Freixes y otros ex funcionarios

La Justicia de San Luis avanza en una investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la administración del Pueblo Ranquel, donde se analizan transferencias millonarias, uso indebido de recursos estatales y posibles beneficios personales obtenidos a través de fondos públicos.

Durante una audiencia realizada en los Tribunales de Villa Mercedes, el Ministerio Público Fiscal formalizó cargos contra cuatro personas, entre ellas el ex funcionario Sergio Freixes, acusado de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

La causa es impulsada por la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal Maximiliano Basla, y cuenta además con la participación de la Fiscalía de Estado de San Luis.

Formalización de cargos y medidas judiciales

El abogado de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, explicó en diálogo con Daniel Arce que la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías 3 correspondió a la etapa de formulación de cargos, donde se notificó formalmente a los imputados sobre la investigación en curso.

Según detalló, además de Freixes, también fueron imputados Sofía Aguilera, el contador García y el actual intendente de La Fortuna, Lucero.

Ávila aclaró que esta instancia “no implica una condena”, sino el inicio formal del proceso judicial en el que los acusados podrán ejercer su defensa y donde la culpabilidad o inocencia será determinada en un eventual juicio oral.

Investigan movimientos irregulares por más de un millón de dólares

De acuerdo a la teoría del caso presentada por la fiscalía, las maniobras investigadas habrían ocurrido entre los años 2020 y 2023 y estarían relacionadas con la administración de dos cuentas pertenecientes al Pueblo Ranquel.

Una de ellas recibía fondos provinciales en concepto de coparticipación, mientras que la otra —denominada “cuenta productiva”— administraba ingresos generados por más de 60 mil hectáreas de campo y actividades ganaderas.

Según la acusación, informes periciales y auditorías contables habrían detectado “movimientos irregulares” y un faltante superior al millón de dólares.

Entre las presuntas maniobras mencionadas se encuentran:

Transferencias sin justificación.

Facturación duplicada.

Pagos reiterados por los mismos conceptos.

Servicios incompatibles entre sí.

Utilización de fondos para gastos personales y arreglos de vehículos.

Una SRL bajo sospecha

Durante la entrevista, Ávila sostuvo que parte de las operaciones investigadas se habrían realizado a través de una sociedad denominada “El Relincho SRL”, integrada presuntamente por personas cercanas a Freixes.

Según la acusación, la empresa habría concentrado contrataciones de mano de obra, abastecimiento y servicios vinculados a la administración del Pueblo Ranquel.

El fiscal considera que Freixes habría actuado como organizador de la estructura, mientras que el contador imputado habría intervenido en la autorización y cofirma de transferencias bancarias.

Transferencias antes del cambio de gestión

Otro de los puntos bajo investigación son las transferencias realizadas en los días previos al cambio de gestión provincial.

Ávila confirmó que la Justicia analiza movimientos de dinero efectuados “sin argumentos ni necesidad administrativa”, y mencionó que una de las últimas operaciones habría quedado inconclusa por falta de una de las firmas requeridas.

La hipótesis fiscal sostiene que existió una intención de “vaciar las cuentas” antes del recambio de autoridades.

Posibles penas y avance hacia el juicio oral

Desde Fiscalía de Estado indicaron que los delitos investigados contemplan penas de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Además, durante la audiencia se dispusieron medidas restrictivas para los imputados, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de firmar periódicamente en dependencias policiales.

La causa genera fuerte repercusión política y judicial en la provincia, ya que podría convertirse en uno de los primeros procesos orales de San Luis relacionados con presunta asociación ilícita y manejo irregular de fondos públicos por parte de ex funcionarios.

Cabe recordar que Sergio Freixes actualmente se encuentra detenido por otra causa vinculada a las denominadas “renuncias anticipadas”.