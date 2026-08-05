Investigan un brote de triquinosis en San Luis: hay 10 casos sospechosos y refuerzan las medidas de prevención

El Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis informó este martes que investiga un brote epidemiológico de triquinosis con foco inicial en la localidad de Las Barrancas, departamento Juan Martín de Pueyrredón. Hasta el momento, se registraron 10 casos sospechosos en la ciudad de San Luis, todos pertenecientes a un mismo grupo familiar integrado por cinco menores y cinco adultos que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad tras consumir derivados porcinos.

Hallaron larvas compatibles con Trichinella spiralis

De acuerdo con la comunicación epidemiológica oficial, las muestras de tamizaje serológico procesadas en el Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda” resultaron reactivas y fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”) para su confirmación definitiva.

En paralelo, los análisis realizados mediante la técnica de digestión artificial sobre chorizos, carne y costillas de elaboración casera confirmaron la presencia de formas compatibles con larvas de Trichinella spiralis. A raíz de esta situación, SENASA y organismos provinciales ejecutan las medidas de control en el lugar donde se originó el brote.

Qué es la triquinosis

La triquinosis es una zoonosis parasitaria causada por nematodos del género Trichinella. Se transmite al ser humano al consumir carne de cerdo o de animales silvestres, como jabalíes o pumas, cuando está cruda, insuficientemente cocida o fue elaborada sin los controles sanitarios obligatorios.

Las autoridades aclararon que no existe transmisión de persona a persona, ya que la infección se produce exclusivamente por la ingesta de alimentos contaminados.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad

El Ministerio de Salud recordó una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio:

Evitar consumir chacinados, embutidos y salazones de elaboración casera que no cuenten con habilitación sanitaria.

que no cuenten con habilitación sanitaria. Cocinar completamente la carne de cerdo hasta alcanzar una temperatura interna superior a 71 °C .

. En faenas domiciliarias, realizar siempre el análisis por digestión artificial en laboratorios habilitados antes de consumir o distribuir los productos.

en laboratorios habilitados antes de consumir o distribuir los productos. Consultar de inmediato al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolores musculares o hinchazón alrededor de los ojos luego de haber consumido productos porcinos sin control sanitario.

Refuerzan la vigilancia epidemiológica

La cartera sanitaria provincial también instruyó a los equipos de salud a reforzar la vigilancia epidemiológica, notificar de manera inmediata los casos sospechosos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) y coordinar la toma de muestras junto con la investigación de los alimentos involucrados para contener el brote.