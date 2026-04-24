Invierno atípico en Argentina: el SMN anticipa temperaturas más altas de lo normal en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Argentina atravesará uno de los inviernos más cálidos de los últimos años, según su último Pronóstico Climático Trimestral. El informe sostiene que en todo el territorio nacional se registrarán temperaturas iguales o superiores a los valores habituales para la época, en un escenario que refuerza la influencia del cambio climático.

De acuerdo al organismo, no se prevén zonas con temperaturas por debajo del promedio histórico, un dato que marca una señal clara de la tendencia térmica actual. En particular, las condiciones más marcadas de calor se concentrarán en la región del Litoral, el centro del país —incluyendo Córdoba— y el este de San Luis, donde se espera una categoría “superior a la normal”.

Para otras regiones como el NOA, Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico indica un escenario “normal o superior a la normal”. Esto implica que, si bien puede haber variaciones puntuales, predominarán temperaturas más elevadas que los registros históricos.

El mapa difundido por el SMN refleja esta tendencia con una amplia cobertura de tonos cálidos en todo el país, consolidando la proyección de un trimestre con valores térmicos elevados de forma generalizada.

Este contexto se inscribe en un proceso más amplio vinculado al cambio climático, que viene alterando los patrones tradicionales de temperatura y puede tener impactos directos en el consumo energético, la producción agropecuaria y la vida cotidiana.

Ante este panorama, desde el organismo recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y alertas meteorológicas, especialmente frente a la posibilidad de eventos extremos asociados a estas condiciones.