IPA Day 2026: seis cervecerías de Villa Mercedes se reúnen para una noche de música, gastronomía y cerveza artesanal

La cuarta edición del IPA Day se realizará este sábado 12 de septiembre en Villa Mercedes, con la participación de siete cervecerías locales, propuestas gastronómicas, música en vivo y distintos emprendimientos de la ciudad. La actividad tendrá lugar en el Salón L&M, ubicado en Montevideo y Chacabuco, según explicó su organizadora, María Eugenia Lucero, durante una entrevista en Resistencia Cultural.

Las puertas abrirán a las 21 horas y el evento buscará reunir a productores, músicos, gastronómicos y emprendedores locales en una misma propuesta.

Seis cervecerías y una credencial para recorrer las IPAs

Uno de los atractivos principales será la participación de seis cervecerías de Villa Mercedes: Rankel, Myrcena, Diastasa, La Ruka, Kamenka y Meves.

Para esta edición se implementó una propuesta denominada “Credencial del Lúpulo”, incluida en las tarjetas de ingreso. La iniciativa invita a los asistentes a probar una IPA de cada una de las cervecerías participantes y registrar cada degustación.

Al finalizar la noche se realizará un sorteo entre quienes completen la credencial. La entrada tiene un valor de $5.000 y puede adquirirse en las cervecerías y emprendimientos participantes. También habrá venta en la puerta, aunque desde la organización recomendaron asegurar previamente el ingreso debido a la capacidad limitada del salón.

Música en formato acústico y DJ

La propuesta musical estará integrada por Sista y Pablo Root, además de Cherry, quienes se presentarán en formato acústico.

También participará el DJ Nano Mondino, en una jornada que combinará música, cerveza artesanal y gastronomía.

El encuentro contará además con mesas, sillas, juego de luces, baños y seguridad dentro del salón, con el objetivo de generar un espacio cómodo para disfrutar durante toda la noche.

Una edición atravesada por el protagonismo de las mujeres cerveceras

El IPA Day también tendrá un componente especial vinculado al Día de la Mujer Cervecera, una iniciativa impulsada por mujeres que trabajan en el sector.

Lucero explicó que existe un grupo nacional de mujeres cerveceras que busca visibilizar el trabajo femenino dentro de la actividad y que distintas ciudades del país se suman a la celebración.

En ese marco, durante el evento se podrá degustar una grisette elaborada en La Plata, cuya producción contó con participación de mujeres cerveceras. Las latas serán llevadas a Villa Mercedes para compartir durante la jornada.

La organizadora también destacó el vínculo histórico entre las mujeres y la elaboración de cerveza. Según explicó, antiguamente muchas mujeres vinculadas a estas tareas fueron asociadas con la figura de las “brujas”, una representación que quedó relacionada con elementos utilizados en la elaboración y conservación de bebidas.

Una apuesta por el consumo y la producción local

Otro de los ejes que atraviesa la organización del encuentro es el impulso a los productores locales.

La propuesta contempla la participación de emprendimientos de Villa Mercedes vinculados a la gastronomía, cerámica, accesorios, stickers, golosinas y otros productos.

Entre los emprendimientos mencionados se encuentran Rara Cerámica, de Flora Salinas, además de propuestas de accesorios para celulares, stickers, accesorios de acero y golosinas.

“Consumí local” aparece así como una de las premisas de la iniciativa: que las cervecerías, gastronómicos, músicos y emprendedores que participan sean de la ciudad para favorecer que el movimiento económico permanezca en Villa Mercedes.

Cuarta edición del IPA Day

El encuentro nació hace cuatro años a partir del trabajo de tres mujeres cerveceras de Villa Mercedes. En sus primeras ediciones tuvo diferentes escenarios y fue creciendo hasta consolidarse como una propuesta vinculada al calendario cervecero local.

La organización explicó que tradicionalmente el IPA Day se celebra el primer jueves de agosto, pero este año decidieron trasladar la actividad a septiembre debido a las bajas temperaturas y para aprovechar además distintas fechas vinculadas a la cerveza.

Meves, la cervecería de María Eugenia Lucero, es un emprendimiento familiar que nació en 2018 junto a su marido, Sergio. El nombre surgió de la combinación de las iniciales de los nombres de cada integrantes de su familia.

Con esta nueva edición, el IPA Day vuelve a reunir a cerveceros y emprendedores de Villa Mercedes en una jornada que combina producción local, música y cultura cervecera.