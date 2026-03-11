Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y apuntó al Aeropuerto de Dubái: crece la tensión en Medio Oriente

La escalada militar en el Golfo Pérsico volvió a encender las alertas internacionales luego de que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y dirigiera amenazas hacia el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los principales centros de transporte aéreo del mundo.

Según informaron fuentes de seguridad y medios internacionales, las acciones se registraron en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde transita cerca de un tercio del petróleo que se comercializa globalmente.

El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye un punto clave para el comercio energético internacional. Por esa vía circulan diariamente decenas de buques petroleros y embarcaciones comerciales que abastecen a distintos mercados del mundo.

De acuerdo con reportes preliminares, las fuerzas iraníes habrían ejecutado maniobras hostiles contra barcos mercantes que transitaban la zona, lo que provocó preocupación inmediata entre las compañías navieras y los países que dependen de ese corredor marítimo.

Al mismo tiempo, el régimen iraní habría dirigido advertencias hacia el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los aeropuertos con mayor tráfico internacional del planeta y un nodo clave para la conexión aérea entre Europa, Asia y África.

Impacto en la seguridad y el comercio internacional

Analistas internacionales advirtieron que cualquier alteración en la seguridad del Estrecho de Ormuz puede provocar consecuencias directas en el precio del petróleo y en la estabilidad del comercio global.

En los últimos años, la región ha sido escenario de diversos incidentes marítimos, incluyendo ataques a petroleros, incautaciones de embarcaciones y operaciones militares en respuesta a tensiones geopolíticas.

Las potencias occidentales y varios países de Medio Oriente siguen de cerca la situación ante el riesgo de una escalada que pueda comprometer la seguridad energética mundial.

Una zona clave para el suministro de energía

El Golfo Pérsico concentra algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos e Irán utilizan el Estrecho de Ormuz como principal vía de exportación de hidrocarburos.

Por esa razón, cualquier conflicto en esa franja marítima suele tener repercusiones inmediatas en los mercados internacionales y en la política exterior de las principales potencias.

Mientras tanto, organismos internacionales y gobiernos de la región monitorean la evolución de los acontecimientos en busca de evitar una mayor escalada de tensión.