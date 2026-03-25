Israel derribó a un escuadrón de Hezbollah tras un ataque con cohetes en el sur del Líbano

El Ejército de Israel informó que logró neutralizar a un escuadrón de Hezbollah que había lanzado cohetes hacia territorio israelí desde el sur del Líbano, en un nuevo episodio de violencia en la frontera norte.

Según fuentes oficiales, el operativo se llevó a cabo mediante ataques dirigidos, luego de detectar el origen de los disparos. Las fuerzas israelíes aseguraron que los combatientes estaban involucrados directamente en la ofensiva.

El grupo Hezbollah, considerado una organización armada clave en el escenario libanés y con fuerte presencia en el sur del país, mantiene desde hace meses enfrentamientos intermitentes con Israel, en un contexto de creciente tensión regional.

Este nuevo intercambio se produce en medio de un clima de alta conflictividad en Medio Oriente, donde la frontera entre Israel y Líbano se convirtió en uno de los focos más sensibles, con frecuentes ataques cruzados.

Las autoridades israelíes reiteraron que continuarán actuando frente a cualquier amenaza proveniente del norte, mientras que la comunidad internacional sigue con preocupación la posibilidad de una escalada mayor del conflicto.