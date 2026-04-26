Israel intensifica ataques en Líbano y Netanyahu acusa a Hezbolá de romper el alto el fuego

El Gobierno de Israel lanzó una nueva serie de ataques sobre territorio del Líbano, en medio de una creciente tensión regional. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al grupo Hezbolá de haber “desintegrado” el alto el fuego vigente, lo que reactivó las hostilidades en la frontera norte israelí.

Según informaron fuentes oficiales, las fuerzas israelíes llevaron adelante bombardeos selectivos contra posiciones vinculadas a Hezbolá, organización considerada terrorista por varios países occidentales. Desde Jerusalén sostienen que los ataques responden a provocaciones y violaciones previas del acuerdo de cese de fuego.

En ese marco, Netanyahu aseguró que su país actuará con firmeza para garantizar la seguridad de su población. “No permitiremos que se restablezca una amenaza en nuestra frontera norte”, expresó el mandatario, en declaraciones difundidas por medios internacionales.

Por su parte, desde el Líbano denunciaron nuevas incursiones militares que habrían impactado en distintas zonas del sur del país, una región históricamente afectada por los enfrentamientos entre ambas partes. Hasta el momento, no se precisó oficialmente el número de víctimas ni el alcance total de los daños.

El conflicto entre Israel y Hezbolá se remonta a décadas atrás, con episodios de alta intensidad como la guerra de 2006. En los últimos meses, la tensión se había incrementado en paralelo al conflicto en la Franja de Gaza, generando preocupación internacional por una posible escalada regional.

Organismos internacionales y distintos gobiernos instaron a ambas partes a retomar el diálogo y evitar una mayor escalada que pueda desestabilizar aún más el escenario en Medio Oriente.