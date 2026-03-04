Israel intensifica los bombardeos contra Irán en el quinto día de guerra en Medio Oriente

Crece el número de víctimas y la tensión internacional

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron su ofensiva aérea con bombardeos dirigidos contra infraestructura militar del régimen iraní, en especial centros de mando de la Guardia Revolucionaria, fuerzas de seguridad internas y la milicia Basij, en distintos puntos de Teherán.

Los ataques forman parte de una campaña militar que ya lleva cinco días y que incluye bombardeos aéreos continuos, mientras Irán promete represalias y la comunidad internacional observa con preocupación una escalada que podría extender el conflicto a toda la región.

Durante la jornada más reciente del conflicto, aviones de combate israelíes sobrevolaron la capital iraní y ejecutaron una nueva ronda de bombardeos contra instalaciones vinculadas al aparato militar del país. Testigos reportaron fuertes explosiones en sectores del este de Teherán, mientras medios internacionales confirmaron el sonido constante de aeronaves en el cielo de la ciudad.

Según informes difundidos por organizaciones de derechos humanos y agencias humanitarias, la cifra de víctimas civiles continúa en aumento. La organización HRANA estimó que desde el inicio de la ofensiva han muerto al menos 1.097 civiles en Irán, entre ellos 181 niños menores de diez años.

Por su parte, la Media Luna Roja iraní había reportado previamente 787 fallecidos, aunque se espera que el número sea actualizado a medida que avanzan las operaciones y se confirman nuevos daños en distintas zonas del país.

La ofensiva israelí se desarrolla en el marco de una guerra que comenzó tras una serie de ataques coordinados contra objetivos estratégicos del régimen iraní. Desde entonces, Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones, mientras la confrontación amenaza con arrastrar a otros actores regionales y aliados internacionales.

El conflicto ya ha generado alertas de seguridad en varios países de Medio Oriente, así como llamados de distintas potencias y organismos internacionales para evitar una escalada que podría derivar en una guerra de mayor magnitud.