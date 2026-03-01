Javier Milei abre sesiones en el Congreso y anticipan nuevos anuncios de reformas económicas

El presidente Javier Milei inaugurará este domingo el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en un contexto político favorable tras la aprobación de leyes clave y con variables financieras estabilizadas. Sin embargo, economistas y consultoras señalan que el foco ahora deberá estar puesto en la actividad económica y el impacto social de las reformas.

La apertura del año legislativo se presenta como una instancia central para que el mandatario trace la hoja de ruta de la segunda mitad de su gestión, con expectativas en torno a posibles anuncios vinculados a una reforma tributaria y nuevas medidas estructurales.

Fortalecido en el plano político y financiero

En el terreno político, Milei llega al Congreso tras haber conseguido la aprobación de la reforma laboral y del Régimen Penal Juvenil, además de otros proyectos debatidos durante las sesiones extraordinarias. Desde el oficialismo destacan que estos avances consolidaron el respaldo legislativo y reforzaron la posición del Ejecutivo.

En el frente financiero, el Gobierno exhibe señales de estabilidad. El Banco Central acumuló más de US$2700 millones en reservas durante el primer bimestre del año y espera un desembolso adicional de US$1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el riesgo país se consolidó por debajo de los 600 puntos, en un escenario donde también se registró una baja sostenida del dólar en los últimos dos meses.

Desde la consultora IEB señalaron que el discurso presidencial probablemente incluya un repaso de estos logros y menciones a proyectos pendientes como la reforma tributaria. Incluso deslizaron la posibilidad de “alguna sorpresa” legislativa.

La inflación y la actividad, bajo la lupa

A pesar de la mejora en los indicadores financieros, la economía real presenta señales de tensión. La desaceleración inflacionaria se frenó en los últimos meses: tras tocar un mínimo de 1,5% en mayo del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse hasta el 2,9% en enero. Las recientes actualizaciones tarifarias mantienen las proyecciones mensuales por encima del 2%.

La apertura de importaciones, una de las estrategias oficiales para contener precios, genera debate por su impacto en la industria local. El cierre de la empresa Fate y los reclamos de distintos sectores productivos frente al ingreso de bienes importados a menor costo forman parte de un escenario más complejo para el Gobierno.

Desde GMA Capital advirtieron que el desafío de 2026 será transformar la estabilidad financiera en crecimiento sostenido. “El verdadero reto no es solo cuánto crece la economía, sino cómo”, indicaron en un informe reciente. En esa línea, remarcaron que la reforma laboral podría convertirse en un puente entre la macroeconomía estabilizada y la generación de empleo.

Por su parte, los analistas de LCG consideraron que el discurso presidencial marcará el tono de una nueva etapa reformista. Aunque el oficialismo llega fortalecido políticamente, sostuvieron que el mercado continúa evaluando la consistencia macroeconómica detrás del impulso político.

Con este escenario, la apertura de sesiones se convierte en una señal clave para los inversores y para los sectores productivos que aguardan definiciones sobre la agenda económica del Ejecutivo.