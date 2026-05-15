Javier Milei denunció un “intento de golpe de Estado” y apuntó contra medios, políticos y empresarios

El presidente de Javier Milei afirmó este jueves que su gobierno enfrentó un “intento de Golpe de Estado” impulsado por “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo”, en el marco de una entrevista concedida al canal de streaming Neura.

El mandatario vinculó esa situación con el escenario político y económico registrado tras las elecciones legislativas porteñas del año pasado, en las que triunfó La Libertad Avanza. Según sostuvo, distintos sectores “jugaron en contra del programa económico” y generaron un clima de inestabilidad.

“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado”, expresó el jefe de Estado durante la entrevista.

Milei defendió el ajuste y destacó el rol de Caputo

En otro tramo de la charla, Milei remarcó que su objetivo es llevar la inflación “a cero” y defendió las medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión.

“El combate contra la inflación no termina hasta que sea 0”, afirmó el Presidente, al tiempo que destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y su equipo técnico.

“El mundo decía que era imposible hacer un ajuste de un punto del PBI por año y nosotros lo logramos en un mes”, sostuvo.

Además, recordó los primeros meses de gobierno como un período de “máxima tensión económica”, marcado por desequilibrios monetarios, vencimientos financieros y compromisos heredados.

“La economía se frenó en seco”

El mandatario también reconoció el impacto que tuvo la crisis financiera sobre la actividad económica y el poder adquisitivo.

“Entiendo la frustración de la gente. La economía venía creciendo muy fuerte, pero no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales”, señaló.

En ese sentido, aseguró que hubo una caída en la demanda de dinero y una suba del riesgo país, situación que derivó en una aceleración inflacionaria y una desaceleración de la actividad.

“Los bonos cayeron, el riesgo país subió a 1500 y eso hizo que los precios pegaran un salto”, explicó.

El futuro del Banco Central y una “economía libre”

Consultado sobre el futuro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo que había prometido eliminar durante la campaña presidencial, Milei insistió en sus críticas contra la emisión monetaria.

“La emisión es un robo y una de las estafas más violentas que existen”, aseguró.

También reiteró que busca avanzar hacia una “economía libre”, con baja de impuestos y mayor desregulación. En esa línea, elogió las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, vinculadas a la flexibilización de mercados.

Finalmente, el Presidente afirmó que no busca perpetuarse en el poder y sostuvo que su prioridad es consolidar el orden económico del país.