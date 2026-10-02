Javier Milei fue premiado en París por su programa económico

Milei fue premiado en París por su programa de reformas económicas durante su visita a Francia. El reconocimiento destacó el “coraje y determinación” del mandatario para llevar adelante las transformaciones impulsadas por su Gobierno.

La distinción puso el foco en la orientación económica de la administración libertaria, la disciplina aplicada en el manejo de las cuentas públicas y las decisiones adoptadas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Entre los principales argumentos expuestos por el Foro Económico de París sobresalió la decisión del Presidente de avanzar con medidas que había anticipado antes de asumir, aun frente a los costos políticos derivados de su implementación.

Durante la presentación también se destacó la defensa de la libertad económica como uno de los principios centrales del programa oficial y la profundidad de las reformas encaradas para modificar el funcionamiento de la economía argentina.

Además, se hizo referencia a la situación que atravesaba la Argentina antes del cambio de gobierno y a la decisión de Milei de sostener su programa económico pese a las dificultades.

Uno de los conceptos centrales utilizados para describir al mandatario fue su “coraje y determinación” para ejecutar las reformas y mantener el rumbo elegido.

La agenda de Milei en Francia

El reconocimiento se produjo durante la visita de Milei a Francia, en el marco de la Argentina Week París, que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

La agenda presidencial incluyó además una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y encuentros con empresarios e inversores. Durante la visita, el Gobierno buscó exhibir las reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina.

Con información de: noticiasargentinas.com