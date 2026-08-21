Javier Milei “La economía no crece por las pañuelitos verdes, asesinar niños nos cuesta caro”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar con dureza la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vinculó la baja natalidad que atraviesa la Argentina con las perspectivas de crecimiento económico y el futuro del sistema previsional.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, desarrollada en Buenos Aires, donde el mandatario realizó un extenso balance de su programa económico ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó Milei al abordar la relación entre población, mercado laboral y crecimiento.

El jefe de Estado sostuvo que actualmente “Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición” y agregó: “Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos del sistema previsional”.

Argentina, por debajo del nivel de reemplazo generacional

Más allá de la interpretación política planteada por el Presidente, los datos demográficos oficiales muestran que Argentina atraviesa efectivamente un proceso de fuerte reducción de la fecundidad.

Según las estimaciones y proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la base del Censo 2022, para 2025 todas las jurisdicciones argentinas se encontraban proyectadas por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.

Las proyecciones nacionales del organismo contemplan, además, que la fecundidad permanecerá por debajo del reemplazo generacional durante los próximos años. El INDEC señala que la evolución futura es difícil de anticipar y contempla incluso la posibilidad de un leve repunte hacia mediados de la próxima década, aunque todavía por debajo del nivel necesario para el reemplazo poblacional.

La caída de la natalidad comenzó antes de la legalización del aborto

La relación causal establecida por Milei entre el aborto legal y el descenso de la natalidad requiere, sin embargo, una distinción temporal.

La reducción de los nacimientos en Argentina comenzó varios años antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.610. Distintas series estadísticas sitúan el inicio de una caída marcada de la natalidad alrededor de 2014, mientras que la norma que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada por el Congreso a fines de 2020 y comenzó a regir en enero de 2021.

La Ley 27.610 reconoce el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive de gestación. Después de ese período, la interrupción legal está contemplada bajo determinadas causales establecidas por la legislación.

Por ese motivo, aunque la preocupación sobre el descenso demográfico tiene respaldo en los indicadores oficiales, atribuir el fenómeno exclusivamente o principalmente a la legalización del aborto constituye una interpretación del Presidente y no una conclusión que se desprenda por sí sola de las estadísticas demográficas.

El impacto sobre las jubilaciones y el mercado laboral

El argumento económico planteado por Milei apunta a uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento poblacional: la relación entre la cantidad de personas económicamente activas y quienes llegan a la edad jubilatoria.

Una fecundidad persistentemente baja puede modificar progresivamente la estructura etaria de una sociedad. Con menos nacimientos y una mayor expectativa de vida, aumenta proporcionalmente el peso de los adultos mayores, lo que plantea desafíos para los sistemas previsionales, especialmente aquellos sostenidos en buena medida por los aportes de los trabajadores activos.

Fue en ese marco que Milei relacionó la cuestión demográfica con la disponibilidad futura de capital humano, el mercado de trabajo, el crecimiento económico y el financiamiento de las jubilaciones.

Milei defendió nuevamente su programa económico

La referencia a la natalidad formó parte de un discurso más amplio en el que el Presidente volvió a defender el rumbo económico de su administración.

Ante los asistentes al Council of the Americas, Milei destacó el proceso de desaceleración inflacionaria y reivindicó el ordenamiento fiscal como uno de los pilares de su gestión. Al mismo tiempo, reconoció que todavía “falta un montón” para que los resultados de la recuperación económica alcancen plenamente al conjunto de la sociedad.

El mandatario insistió en que mantendrá el programa de reformas y volvió a confrontar con sectores políticos, empresariales y sociales a los que responsabiliza por resistir los cambios impulsados desde la Casa Rosada.

Las declaraciones sobre el aborto y la natalidad volvieron así a colocar en la agenda pública un debate que combina demografía, economía, sistema previsional y políticas reproductivas, en un contexto en el que los datos oficiales confirman una transformación profunda de la estructura poblacional argentina.