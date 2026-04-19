Javier Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos en el inicio de su gira oficial

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este domingo 19 de abril a Israel, donde inició una nueva visita oficial, la tercera desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. La agenda incluye actividades institucionales, encuentros diplomáticos y gestos simbólicos en el marco de la relación bilateral.

La primera actividad del mandatario fue una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más emblemáticos de Jerusalén, donde se lo vio en un momento de recogimiento. Este gesto forma parte de una agenda cargada de contenido político y religioso en el contexto de su acercamiento al Estado israelí.

Durante su estadía, Milei participará de los actos por el Día de la Independencia de Israel y recibirá un reconocimiento por su respaldo al país en medio del conflicto en Medio Oriente. La visita se produce en un escenario internacional sensible, donde Argentina ha manifestado una postura alineada con el gobierno israelí.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los funcionarios Pablo Quirno, vinculado al área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del ámbito judicial.

El cronograma también contempla reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien se prevé avanzar en temas estratégicos de cooperación y analizar la posible relocalización de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que implicaría reconocer formalmente a esa ciudad como capital del Estado de Israel.

Este viaje refuerza el posicionamiento internacional del gobierno argentino y profundiza el vínculo diplomático con uno de sus principales aliados en la región.