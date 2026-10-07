Javier Milei prepara visitas a nueve provincias para reforzar su vínculo con los gobernadores

El presidente Javier Milei prepara nuevas visitas a nueve provincias para reforzar su presencia en el interior del país y mostrarse cerca de los gobernadores aliados. El recorrido estará vinculado con los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el cronograma continuará por Catamarca después del regreso del mandatario de su viaje a España, previsto para el 19 de octubre.

La agenda oficial contempla visitas a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. También está previsto que Milei regrese a la provincia de Buenos Aires, donde ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

El vínculo entre las visitas y el RIGI

El objetivo del Gobierno es poner en valor el régimen de inversiones y mostrar los proyectos productivos asociados a sus beneficios. Las iniciativas aprobadas corresponden a los sectores de minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

Los 23 proyectos incorporados al RIGI contemplaban inversiones por USD 49.766 millones y estimaban la generación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos. A esas iniciativas se sumaron nuevos anuncios y aprobaciones en el marco de la Argentina Week, realizada en Francia.

Entre los proyectos se encuentra el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, a cargo de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. La inversión proyectada asciende a USD 12.400 millones durante 25 años.

Antecedente en Bahía Blanca

El inicio del cronograma tuvo lugar hace dos semanas en Bahía Blanca, donde Milei se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En paralelo, Karina Milei y Santilli participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna. La actividad contó con la presencia de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Durante ese acto se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV de la iniciativa, que permitirán alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.