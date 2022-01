Javier Milei sorteará su sueldo, ya hay 750.000 anotados

La cantidad de personas anotadas para el sorteo de la primera dieta de diputado de Javier Milei alcanzaba este domingo las 750.000, informaron fuentes del partido La Libertad Avanza.

El sorteo se realizará este miércoles 12 en Mar del Plata en medio de una charla pública que encabezará desde las 19:30 el economista libertario en Playa Grande, bajo el título “La justicia social es injusta”, en las escalinatas ubicadas en Guardavidas Guillermo Volpe entre Saavedra y Quintana.

A primera hora del viernes pasado, la cantidad de gente que se había anotado por internet para tener la chance de quedarse con los alrededor de 205 mil pesos del salario de Milei ascendía a 500 mil.

La iniciativa del flamante diputado viene logrando bastante repercusión y también generó rechazos del sector político, como el que planteó su colega de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet.

Anuncio

“La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general: ¿De qué vive Milei? ¿Cómo paga sus cuentas?”, sostuvo Ajmechet en su cuenta de Twitter. Y agregó: “A favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Si no, solo los ricos podrían hacer política, como pasaba en general en el siglo XIX”.

Luego, Milei justificó la decisión de sortear su primer sueldo como legislador, al afirmar que se trata de una “devolución” y negó que se trate de “un gesto de populismo”, ante algunas de las críticas que recibió en redes sociales.

Milei presentó una plataforma web en su página oficial para que la gente se inscriba en el sorteo de su dieta como diputado, de más de 200 mil pesos, y en las primeras horas el sitio tuvo problemas por la cantidad de gente que ingresó: cerca del economista liberal estiman que fueron cerca de 1.200.000 personas, solo en aquel momento.

El diputado sostuvo en declaraciones radiales que la idea tiene que ver con su “visión filosófica” y explicó: “Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo”.

“No me parece un gesto de populismo”, afirmó Milei, al tiempo que señaló: “No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo”.