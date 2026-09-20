Javier Milei suspendió la reunión de Gabinete y prepara su discurso ante la ONU

El Gobierno nacional suspendió la reunión de Gabinete prevista para este lunes a las 10 en la Casa Rosada. La decisión permitirá que el presidente Javier Milei concentre su actividad en la preparación del discurso que pronunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fuentes oficiales indicaron que la postergación también responde a los compromisos y viajes programados por varios integrantes del equipo ministerial. Hasta el sábado, el encuentro se mantenía dentro de la agenda gubernamental.

La suspensión aplazó además el reencuentro entre Milei y Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, después de las diferencias internas surgidas por las modificaciones incorporadas al capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027.

Bullrich había cuestionado públicamente la falta de información sobre los cambios realizados por el Ejecutivo. El próximo encuentro de la senadora con la conducción del Gobierno quedó previsto para este martes, durante una reunión de la mesa política oficialista.

La agenda de Milei en Nueva York

El mandatario partirá rumbo a Nueva York este lunes a las 23 y llegará el martes alrededor de las 9:30 —hora argentina— al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Durante su primera jornada en Estados Unidos, Milei expondrá en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael. Más tarde mantendrá reuniones con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala-i-Martín.

La principal actividad de la gira tendrá lugar el miércoles al mediodía, cuando el Presidente intervenga ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se espera que el jefe de Estado vuelva a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, en un contexto marcado por las recientes tensiones diplomáticas con el Reino Unido y la presentación de un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina.

Ese mismo miércoles, Milei participará de una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica, mantendrá un encuentro con empresarios organizado por el Consejo de las Américas y se reunirá con el rabino Simon Jacobson.

El jueves, a las 13, brindará una exposición en The Economic Club of New York. Su regreso está programado para las 21, con llegada al Aeroparque Jorge Newbery prevista para el viernes a las 8:30.

Hasta el momento, la agenda oficial no contempla reuniones bilaterales con el presidente estadounidense Donald Trump ni con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque desde el Gobierno no descartan que puedan realizarse gestiones durante la visita.