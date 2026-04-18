Javier Milei viaja a Israel para participar de los festejos por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei partirá este sábado rumbo a Israel, en lo que representa su tercera visita oficial al país. El viaje se da en un escenario internacional marcado por tensiones en la región, mientras el mandatario argentino participará de los actos por el 78.º aniversario de la independencia israelí.

La delegación presidencial despegará a las 11 a bordo del avión oficial ARG01 y estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los funcionarios Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

Según el cronograma difundido por el Gobierno, la comitiva arribará el domingo a las 9:30 (hora local). Una hora más tarde, el jefe de Estado visitará el Muro de los Lamentos, un gesto habitual en sus viajes a ese destino.

Durante la tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mantendrá una reunión bilateral con su par israelí, Gideon Sa’ar, mientras que a las 17:30 está previsto el encuentro entre Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En ese marco, podrían anunciarse acuerdos de cooperación y el vuelo inaugural de la aerolínea El Al entre ambos países.

Por la noche, el mandatario participará de la pregrabación de la ceremonia central del Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en el Monte Herzl, a la que también fue invitado el expresidente estadounidense Donald Trump.

El lunes, la agenda continuará con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde Milei brindará un discurso. Más tarde, mantendrá un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Antes de regresar a la Argentina, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con líderes religiosos, además de recorrer la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El retorno está programado para la noche del lunes, con arribo al país previsto para el miércoles por la mañana.

La gira se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel, una línea diplomática que el Gobierno nacional viene profundizando desde el inicio de la gestión.