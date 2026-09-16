Joaquín Beltrán no será detenido por la causa Molino Fenix

La Cámara de Diputados de San Luis no aprobó este miércoles el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, imputado como presunto jefe de una asociación ilícita en la causa que investiga irregularidades en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

La sesión estuvo marcada por las ausencias de Lino Walter Aguilar y Carlos Sergio Dacuña, integrantes del bloque Frente Unidad Justicialista, cuyos votos eran considerados determinantes para alcanzar la mayoría especial requerida.

El desafuero de Beltrán necesitaba el respaldo de dos tercios de la totalidad de las bancas de la Cámara de Diputados. Como el cuerpo legislativo está integrado por 43 miembros, se requerían al menos 29 votos afirmativos.

Sin el acompañamiento necesario, la solicitud presentada por la Fiscalía de Instrucción N.º 3 no prosperó.

De esta manera, Beltrán conservará sus fueros parlamentarios y no podrá hacerse efectiva la medida de coerción solicitada por la Fiscalía mientras mantenga su inmunidad como diputado provincial.

El debate en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, varios legisladores sostuvieron que los fueros parlamentarios no deberían impedir el avance de una investigación relacionada con hechos presuntamente cometidos antes de que el acusado asumiera como diputado.

También remarcaron que aprobar el desafuero no implicaba declarar culpable a Beltrán, sino permitir que la Justicia pudiera avanzar y aplicar las mismas condiciones procesales dispuestas para otros imputados en la causa.

Pese a esos argumentos, el pedido judicial no reunió los 29 votos afirmativos necesarios para su aprobación.

Beltrán negó las acusaciones

Durante su intervención, Joaquín Beltrán negó haber realizado algunas de las acciones mencionadas en el despacho legislativo.

En particular, rechazó haber borrado remotamente el contenido de su teléfono celular y el de Anabela Lucero, otra de las principales imputadas en el expediente.

El diputado también manifestó que estaría dispuesto a renunciar a sus fueros parlamentarios, pero condicionó esa decisión al comienzo de un eventual juicio.

Las acusaciones contra Joaquín Beltrán

Beltrán está imputado provisoriamente por los delitos de administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita.

La acusación fiscal lo señala, junto con Anabela Lucero, como presunto jefe de una organización investigada por maniobras desarrolladas entre 2020 y 2023 en el Complejo Molino Fénix, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes.

En el mismo expediente, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres están considerados presuntos partícipes necesarios.

La investigación apunta a un supuesto perjuicio superior a los 900 millones de pesos para la Administración Pública provincial.

Entre las maniobras investigadas aparecen presuntas contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis y operaciones realizadas mediante 116 cheques, de los cuales solamente cuatro se encontraban en orden, según la acusación.

La causa también incluye la presunta destrucción de registros contables y evidencia digital, entre ella el supuesto borrado remoto de información almacenada en teléfonos celulares que se encontraban bajo custodia judicial.

La situación procesal de los imputados

El juez de Garantía N.º 4, Santiago Ortiz, dispuso 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. En tanto, Diego Torres permanece en libertad.

En el caso de Beltrán, el magistrado indicó que no podía ordenar una medida coercitiva mientras el legislador conservara sus fueros.

Por ese motivo, la solicitud fue derivada al Ministerio Público Fiscal para que gestionara el desafuero ante la Cámara de Diputados.

El pedido de desafuero

El pedido ingresó formalmente el 28 de agosto. Su tratamiento había quedado demorado inicialmente porque la Comisión de Legislación General no había emitido dictamen.

Posteriormente, el expediente quedó habilitado para ser debatido en el recinto, donde finalmente no reunió la mayoría especial requerida.

La causa continuará su curso judicial, aunque Beltrán mantendrá la inmunidad parlamentaria que impide avanzar sobre su libertad mientras conserve sus fueros.