Johnny Depp le ganó a Amber Heard en el juicio por difamación

El jurado determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó la columna en The Washington Post

Johnny Depp y Amber Heard terminaron el proceso judicial al que se enfrentaron durante casi un mes y que mantuvo en vilo a todo Hollywood, a los medios de comunicación y al público en general. Ahora, este miércoles el jurado ha establecido que Heard difamó a su exmarido en el artículo publicado en The Washington Post, en el cual habla sobre alzar la voz “contra la violencia sexual”.

También aseguró que el actor aportó las suficientes pruebas para demostrar que la declaración de la actriz de Aquaman es totalmente falsa. Aunque, a su vez, el jurado determinó que Depp deberá pagarle una indemnización de dos millones de dólares por difamación contra su exmujer.

Mientras que Amber fue sentenciada a pagar 15 millones de dólares a Johnny (cinco de ellos, por daños punitivos). La intérprete se había descrito en el artículo como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, y aunque el escrito no llevaba el nombre del actor de Piratas del Caribe, su carrera comenzó a caer en picada luego de la publicación de éste; es por esto que tuvo que abandonar su personaje de Jack Sparrow en la saga de Disney y el de Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos.

Por qué Johnny Depp y Amber Heard se cruzaron en el juicio más popular y mediático de Estados Unidos

Los actores se conocieron en el 2009 durante el rodaje de la película The Rum Diary, pero recién en 2012 comenzaron una relación ya que Depp había terminado su noviazgo con Vanessa Paradis después de 14 años.

Luego de dos años de pareja, el actor confirmó que se había comprometido con Amber y en 2015 hicieron una ceremonia privada en Australia. Pero el matrimonio duró poco ya que la actriz al año siguiente solicitó el divorcio y allí se le otorgó una restricción perimetral tras haberlo denunciado por agresiones.

“Durante toda nuestra relación, Johnny Depp ha sido verbal y físicamente abusivo conmigo. Tiene un fusible corto. A menudo es paranoico y su temperamento me da mucho miedo”, había afirmado en una declaración jurada Heard.

Esto sin dudas desequilibró al actor y por ello decidió sacar un comunicado en donde señaló: “Dada la brevedad de este matrimonio y la reciente y trágica muerte de su madre, Johnny no va a responder a ninguna de las escabrosas y falsas historias, chismes y mentiras sobre su vida personal, y espera que la disolución de este corto matrimonio se resuelva rápido”.

Luego de varias disputas el divorcio llegó a su fin. Aunque muchos creían que con eso se terminaría toda la historia detrás de esta relación, en 2018 Amber publicó una columna en The Washington Post donde hablaba sobre violencia sin mencionar a Depp, pero que de igual modo ocasionó que el actor realizara una demanda en su contra por difamación.

Allí sostuvo que Heard planeó todo esto para acabar con su carrera y que en realidad ella no es la víctima sino la perpetradora. En esta demanda, Deep solicitó 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

En 2020, el diario The Daily Mail sacó a la luz un audio en donde se la escucha a Amber admitir que golpeaba al actor: “No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”.

Luego habla el actor en donde manifiesta su preocupación por la violencia que había en la pareja: “Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay”.

Meses más tarde Amber presenta una contrademanda por 100 millones de dólares y es por ello en abril de 2022 comenzó uno de los juicios más populares y mediáticos de Estados Unidos. Durante todo mayo ambos presentaron pruebas, testimonios, testigos y hasta ellos mismos hablaron en el banquillo en donde relataron el trato de la pareja y la situación crítica en la que vivían. El 27 de mayo los siete jurados escucharon los argumentos finales y desde ese momento comenzaron a deliberar hasta llegar a la resolución que se dio a conocer este miércoles, en la cual Depp se vio beneficiado.