José de San Martín, el héroe de la independencia que Argentina recuerda cada 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto de 2026 se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras centrales de la independencia sudamericana. La fecha recuerda su fallecimiento ocurrido en 1850, en Francia.

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado uno de los principales próceres de la historia argentina y una figura fundamental en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.

José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia. Por ese motivo, la fecha quedó establecida como una jornada de homenaje a su trayectoria y legado.

El legado de San Martín

Entre sus principales acciones se destaca la organización del Ejército de los Andes y el histórico Cruce de los Andes, realizado en 1817. La campaña fue determinante para avanzar en la liberación de Chile y posteriormente en la expedición hacia Perú.

San Martín también fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y tuvo una participación destacada en el Combate de San Lorenzo, uno de los primeros enfrentamientos de la lucha por la independencia.

Su figura trascendió las fronteras argentinas y es reconocida como una pieza clave en la emancipación de buena parte de Sudamérica.

¿Por qué es feriado el 17 de agosto?

La Ley 27.399 establece el 17 de agosto como un feriado nacional trasladable en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

En 2026, la fecha cae lunes 17 de agosto, por lo que el feriado se mantiene ese mismo día y conforma un fin de semana largo de tres días, junto con el sábado 15 y el domingo 16.

La jornada permite recordar la importancia histórica de San Martín y su aporte a la construcción de las naciones sudamericanas.