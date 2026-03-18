Joy Airline incluyó a Villa Mercedes en su plan de expansión y avanza en su proceso de habilitación

Una nueva alternativa de conectividad aérea comienza a tomar forma en Villa Mercedes, con la posibilidad de contar en los próximos meses con vuelos directos hacia la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa surge a partir del plan de expansión de Joy Airline, una aerolínea argentina que busca posicionarse en el mercado de cabotaje.

La empresa ya incluyó a la ciudad dentro de su proyección de rutas, aunque por el momento no hay fechas confirmadas para el inicio de operaciones. Según trascendió, los vuelos podrían comenzar entre abril y mayo, una vez que finalice el proceso de certificación y se obtengan las autorizaciones correspondientes.

Un modelo de vuelos regionales

Joy Airline apunta a un esquema de vuelos regionales con aeronaves de menor capacidad. Para su etapa inicial prevé utilizar aviones Bombardier CRJ-200, con capacidad para 50 pasajeros y una configuración de dos asientos por lado, sin fila central.

El primer trayecto proyectado será entre Buenos Aires y Jujuy, mientras que en una segunda etapa se sumarían otros destinos estratégicos como Villa Mercedes, San Luis, Villa de Merlo, Córdoba, Iguazú y Bariloche.

Un proyecto en etapa de habilitación

La compañía se encuentra actualmente en pleno proceso de certificación y preparación operativa. Según informaron desde su sitio oficial, la venta de pasajes se habilitará una vez obtenida la aprobación formal para operar.

El proyecto es impulsado por un grupo de empresarios con experiencia en el sector aeronáutico, encabezado por Juan José Maggio, exdirectivo de Southern Winds, con el objetivo de ampliar la conectividad aérea en el interior del país.

Interés local y viabilidad

En diciembre pasado, se llevó a cabo una reunión en Villa Mercedes que contó con la participación del intendente Maximiliano Frontera, junto a empresarios, comerciantes y referentes del turismo.

Durante ese encuentro se analizó la viabilidad de sostener frecuencias semanales, teniendo en cuenta el movimiento corporativo y el potencial turístico de la región.

De todas maneras, desde el sector remarcan que la operación aérea no depende directamente del municipio, ya que las aerolíneas establecen acuerdos con la concesionaria del aeropuerto correspondiente.