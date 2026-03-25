JOY Airline proyecta operar en Villa Mercedes y reaviva el debate sobre nuevas aerolíneas en Argentina

En un contexto donde la aparición de nuevas aerolíneas en Argentina es poco frecuente, el proyecto de JOY Airline vuelve a poner el foco en la conectividad aérea del interior. La última incorporación significativa al mercado fue JetSMART Argentina, que inició operaciones el 10 de abril de 2019, por lo que el desembarco de una nueva compañía genera expectativas en el sector.

Según información difundida en sitios especializados como Ladevi y replicada por el analista Sir Chandler, la empresa avanza en su desarrollo con un modelo orientado a vuelos regionales y de perfil “premium”, priorizando la experiencia del pasajero por sobre el volumen de operación.

Un modelo enfocado en la experiencia y la eficiencia

Desde su sitio oficial, JOY Airline se define como una aerolínea diseñada para conectar el país con vuelos directos, utilizando “aviones del tamaño correcto” y ofreciendo una experiencia de viaje “cómoda, tranquila y eficiente”.

En ese sentido, la compañía plantea un esquema diferente al de las aerolíneas masivas: prioriza el tiempo, el espacio a bordo y la calidad del servicio, evitando costos adicionales innecesarios.

Para su operación inicial, prevé utilizar aeronaves de fuselaje estrecho con capacidad de hasta 50 pasajeros, una configuración pensada para rutas regionales con menor demanda pero alto potencial de conectividad.

Destinos proyectados y rol de Villa Mercedes

Dentro de su planificación, JOY Airline incluye destinos como Buenos Aires, Jujuy, San Luis, Bariloche, Córdoba, Iguazú, Villa de Merlo y Villa Mercedes.

Las principales bases operativas serían Buenos Aires y San Luis, desde donde se articularían varias de las rutas proyectadas. En ese esquema, la inclusión de Villa Mercedes representa una oportunidad estratégica para fortalecer el flujo turístico y empresarial en la región.

Proceso de habilitación y pasos pendientes

Actualmente, la compañía se encuentra trabajando con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para obtener las autorizaciones necesarias. Una vez completado ese proceso, se habilitará la venta de pasajes y posteriormente el inicio de operaciones.

Por el momento, no hay fechas confirmadas para el comienzo de los vuelos, lo que mantiene el proyecto en una etapa expectante.

Un antecedente que genera interrogantes

El CEO de la compañía es Juan José Maggio, un nombre conocido en la aviación comercial argentina. Fue titular de Southern Winds, una aerolínea que operó desde 1996 y que, tras un crecimiento inicial con aeronaves de menor capacidad, cesó sus actividades en noviembre de 2005.

Este antecedente genera interrogantes en el sector sobre el futuro de JOY Airline, en un mercado históricamente complejo para nuevos operadores.

Por ahora, el desarrollo del proyecto se mantiene en fase inicial y su concreción dependerá de factores regulatorios, comerciales y operativos. Como coinciden los analistas del sector, el desenlace es incierto: solo el tiempo definirá si JOY logra despegar en el competitivo mercado aerocomercial argentino.