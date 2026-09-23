Jubilaciones, pensiones y asignaciones: ANSES oficializó el aumento del 1,66% para octubre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que regirán desde octubre de 2026. Las resoluciones fueron publicadas este miércoles 23 de septiembre en el Boletín Oficial.

La jubilación mínima quedará fijada en $435.748,51, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.932.174,85. Ambos importes corresponden al haber previsional, antes de eventuales descuentos o adicionales.

La actualización mensual responde al mecanismo de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para octubre, el incremento aplicado es del 1,66%.

Mediante otra resolución, ANSES estableció el mismo porcentaje de aumento para los montos y rangos de ingresos de las asignaciones familiares. Los nuevos valores se aplicarán a las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores ocurran a partir de octubre.

El organismo también fijó en $3.209.863 el ingreso individual a partir del cual un integrante del grupo familiar excluye al grupo del cobro de asignaciones familiares, aun si la suma de ingresos no supera el límite familiar correspondiente.