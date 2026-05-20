Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en junio 2026 con aguinaldo, aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán en junio de 2026 el pago conjunto del aumento por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional.

Con esta actualización, el ingreso total para quienes cobran la jubilación mínima alcanzará los $675.094,95, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. El monto incluye el haber mensual actualizado, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el refuerzo económico destinado a los sectores de menores ingresos.

Cómo quedará la jubilación mínima en junio 2026

Desde junio, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63, tras la aplicación de la actualización por movilidad previsional.

A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, una medida que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos.

Sin contar todavía el aguinaldo, los beneficiarios de la mínima percibirán un ingreso mensual garantizado de $473.396,63.

Cuánto cobrarán los jubilados con aguinaldo incluido

El medio aguinaldo corresponde al 50% del haber más alto percibido durante el semestre y se liquida automáticamente junto con el pago habitual de junio.

En este caso, los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo de $201.698,32.

De esta manera, el ingreso total de junio quedará conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.396,63

Medio aguinaldo: $201.698,32

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en junio: $675.094,95

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula tomando como referencia el haber mensual más alto percibido entre enero y junio.

En el caso de los jubilados de la mínima, el aguinaldo representa aproximadamente la mitad del haber actualizado por movilidad. El bono extraordinario no forma parte del cálculo del SAC, ya que funciona como un refuerzo adicional definido por el Gobierno nacional.

Cuándo se paga y cómo consultar la fecha de cobro

El depósito se realizará automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, organizado según la terminación del DNI.

Los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de cobro y el detalle del recibo a través de la plataforma oficial Mi ANSES o mediante el cronograma de pagos publicado por el organismo previsional.