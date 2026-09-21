Jubilados con nietos a cargo: cómo solicitar el cambio de titularidad de una asignación en ANSES

Los jubilados que tienen a su cargo a sus nietos u otros niños o adolescentes pueden solicitar ante ANSES el cambio de titularidad de una asignación familiar cuando son quienes efectivamente conviven con el menor y ejercen su cuidado cotidiano.

El mecanismo se realiza mediante la Adenda 63, una herramienta que permite informar y registrar ante ANSES quién es la persona que ejerce efectivamente el cuidado del niño o adolescente cuando no está bajo la responsabilidad de uno o ambos progenitores.

De esta manera, abuelos, tíos, hermanos mayores de edad o referentes afectivos pueden solicitar la modificación cuando puedan acreditar el vínculo o la situación de cuidado.

La medida no implica crear un nuevo beneficio. El objetivo es adecuar la titularidad de la prestación a la persona que efectivamente tiene a su cargo al menor, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Quiénes pueden solicitar el cambio de titularidad

La Adenda 63 está destinada a personas adultas que tienen efectivamente a su cargo a un niño o adolescente de hasta 18 años, o a una persona con discapacidad sin límite de edad.

Entre quienes pueden gestionar el cambio se encuentran:

Abuelos y abuelas .

. Tíos y tías .

. Hermanos mayores de edad .

. Un progenitor que ejerza efectivamente el cuidado en determinadas situaciones.

que ejerza efectivamente el cuidado en determinadas situaciones. Referentes afectivos, cuando puedan acreditar la situación de cuidado.

En el caso de familiares, se debe demostrar el vínculo correspondiente. Para los referentes afectivos, se requiere documentación que permita acreditar tanto el vínculo como la situación de cuidado.

La normativa también contempla situaciones en las que existen circunstancias particulares que requieren intervención de organismos de protección de derechos de niños y adolescentes.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite se solicita, en principio, el DNI original y una copia de la persona adulta que realiza la gestión, además del DNI y la partida de nacimiento del niño o adolescente.

Uno de los aspectos centrales es acreditar que el menor convive con la persona que solicita el cambio y que esta ejerce efectivamente su cuidado.

La información oficial indica que ambos DNI deben consignar el mismo domicilio como elemento para acreditar el centro de vida del niño o adolescente. Cuando se trata de abuelos, tíos u otros familiares, también debe presentarse documentación que demuestre el vínculo.

De acuerdo con cada situación, los equipos técnicos pueden solicitar documentación adicional, como informes de organismos de niñez u otros elementos que permitan comprobar que la persona solicitante está a cargo del menor.

Cómo se realiza la Adenda 63

El trámite es gratuito y comienza ante los organismos habilitados para confeccionar la Adenda 63 o mediante la orientación correspondiente en una oficina de ANSES.

Los equipos técnicos pueden realizar entrevistas y solicitar documentación para verificar la situación familiar y de cuidado.

La Adenda 63 consta de documentación específica, que luego debe ser presentada ante ANSES junto con los DNI y las partidas de nacimiento correspondientes para registrar la nueva situación vincular.

Una vez evaluado el caso y cumplidos los requisitos, ANSES puede actualizar la titularidad de la asignación para que sea percibida por el adulto que efectivamente tiene a su cargo al niño o adolescente.

Un dato importante para los jubilados

La posibilidad de realizar este trámite no significa que cualquier jubilado que tenga un nieto pueda cobrar automáticamente una asignación. La persona debe acreditar que efectivamente ejerce el cuidado del menor y cumplir con las condiciones correspondientes al beneficio.

Además, el régimen de asignaciones familiares está regulado por la Ley 24.714, que contempla distintas prestaciones y establece las condiciones aplicables en cada caso.

Por eso, antes de iniciar la gestión, resulta importante verificar la situación particular y la documentación requerida ante ANSES.