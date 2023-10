Juegos Evita Juveniles: San Luis regresó de Mar del Plata con 59 medallas

En el sábado marplatense, San Luis no se detuvo en la cosecha de medallas con resultados históricos para el deporte puntano. El fútbol sub 14 femenino se consagró campeón por primera vez en la historia, mientras que en bádminton se obtuvieron dos medallas: plata en dobles masculino y bronce en el single femenino. Por su parte en el pádel, la pareja femenina sub 14 se consagró campeona nacional, vistiéndose de dorado ante todo el país, mientras que, la pareja masculina, también sub 14, consiguió la medalla plateada.

En el atletismo, otra de las disciplinas con protagonismo puntano se consiguieron grandes resultados: medalla de plata en 80 m sub 14 femenino para Uma Tello Jofré, también fue plata en los 295 m con vallas en sub 17 femenino, Tiziana Rimedio Bila, y la última plateada en 800 m sub 17 masculino fue para Gonzalo Torres.

La participación sanluiseña en la competencia más federal e inclusiva del país, fue, como en las últimas ediciones, sobresaliente y con muchas conclusiones positivas por celebrar, destacando resultados en disciplinas con poca historia en la provincia, y manteniendo en uno de sus picos más alto al deporte adaptado. No solo en materia de resultados, sino en la inclusión de personas con discapacidad de todos los puntos de la provincia.

San Luis se ha convertido en una de las potencias nacionales en diversas disciplinas, como por ejemplo el ciclismo, ya que año tras año aparecen nuevas y nuevos pedalistas que consiguen grandes resultados, y que desde hace algunos años, se instala como una provincia generadora de talentos en el ciclismo femenino.

El bádminton es otro de los deportes que comenzó a evolucionar a pasos agigantados en la provincia. Con epicentro en la localidad de Naschel, las y los deportistas consiguieron este año la medalla de plata en dobles masculino, y la de bronce en singles femenino. Además, posicionarse entre los primeros cinco del ranking nacional, lo que augura un futuro prometedor para el bádminton puntano.

El fútbol femenino, otra de las disciplinas en la que San Luis se convirtió en referente nacional, hizo valer su “chapa” de candidata y en la última jornada, conquistó la medalla de oro en la categoría sub 14. De igual manera ocurre con el handball, uno de los deportes más populares en la provincia, que obtuvo la medalla de bronce luego de una campaña sin precedentes en los Juegos Evita.

San Luis, una de las provincias protagonistas en Mar del Plata, año tras año, celebra cumplir sus objetivos en la proyección y desarrollo de nuevos atletas, con planificación a corto, mediano y largo plazo. Los resultados numéricos son anecdóticos, el foco está puesto en la sustentabilidad del desarrollo y la inclusión deportiva en niñas, niños y jóvenes de cada punto de la provincia.

La delegación puntana llegó a la provincia durante la madrugada de este domingo. Pasadas las 4:00 llegaron a Villa Mercedes los primeros colectivos, y el resto de la delegación se reunió con sus familias en Terrazas del Portezuelo pasadas las 6:00.