Juicio a “Pity” Álvarez: declara un amigo de la víctima que presenció el crimen

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018, continúa este viernes con nuevos testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continúa este viernes con una nueva audiencia de testimoniales. En esta jornada declarará un amigo de la víctima que estuvo presente durante el hecho y también se espera el testimonio de vecinos del barrio Samoré.

La tercera audiencia del debate oral y público se desarrolla ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Declara un testigo que intentó separar la pelea

Uno de los testimonios centrales estará a cargo de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Cristian Díaz y testigo presencial del episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018.

Según se informó, Stiempcich intentó intervenir para separar la pelea que se había iniciado antes del ataque que terminó con la muerte de Díaz, quien recibió cuatro disparos.

Además, está previsto que declaren seis vecinos del barrio Samoré: Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Sus testimonios podrían aportar nuevos elementos sobre lo ocurrido aquella madrugada y sobre el contexto previo al homicidio.

Qué ocurrió en la segunda audiencia

Durante la segunda jornada del juicio, Cristian “Pity” Álvarez escuchó las declaraciones de su expareja Agustina Ibernoz, de Verónica Román, madre de la segunda hija de Díaz, y de Alejandro Marcelo Pedroso, un taxista y vecino del barrio Samoré.

La audiencia también tuvo algunos momentos particulares. El tribunal le solicitó al músico que se quitara un guante que llevaba en una de sus manos y los anteojos de sol.

Además, durante parte de la jornada se observó que Álvarez se quedó dormido, por lo que tuvo que ser despertado.

El músico enfrenta un juicio por el homicidio simple de Cristian Díaz, ocurrido en el barrio Samoré, en la Ciudad de Buenos Aires. El debate busca determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad penal de Álvarez.