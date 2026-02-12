Juicio por la muerte de Maximiliano Chávez: Brizuela dio su versión y se esperan los alegatos finales

Este jueves, el tribunal declaró clausurada la etapa probatoria en el debate oral que tiene como acusada a Brisa Brizuela, imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, en perjuicio de Maximiliano Chávez, con quien mantenía una relación de pareja.

Durante la audiencia, declararon cinco testigos y además los jueces recepcionaron la declaración de la imputada, quien brindó su versión de los hechos. Sin embargo, Brizuela no respondió preguntas del Ministerio Público Fiscal ni de la Querella.

En su exposición, la joven relató cómo conoció a Chávez, la dinámica de la relación y los conflictos que mantenían. También se refirió al día del hecho, ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio La Ribera, donde ambos convivían.

Según su testimonio, ese día se produjo una discusión y, de acuerdo a su relato, la víctima le habría propinado golpes, por lo que ella utilizó un bate con el objetivo de apartarlo. Posteriormente, manifestó que tomó otro elemento con el que le provocó la herida. También describió lo sucedido tras el episodio, cuando intervino el personal de salud.

El tribunal está integrado por las Dras. Virna Eguinoa (presidente), Daniela Estrada (primera vocal) y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (segundo vocal), quienes informaron que los alegatos de cierre se realizarán el próximo 24 de febrero a las 9:30 horas.

Por su parte, la Defensa adelantó que hará uso de la cesura, instancia procesal que se aplica luego de un eventual veredicto de culpabilidad y en la que se determina la pena correspondiente.

La cesura es una etapa del proceso penal que se desarrolla en dos fases. En la primera, el tribunal determina si el acusado es culpable o inocente, a partir de las pruebas y los argumentos presentados. En caso de declararse la culpabilidad, se abre una segunda instancia donde se analizan factores como la gravedad del hecho, los antecedentes y el impacto en la víctima, para definir la sanción.

Finalmente, se informó que la última etapa del debate oral, que incluye alegatos de cierre y veredicto, será transmitida por streaming a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial.

En el proceso intervienen el Dr. Ernesto Lutens, Fiscal de Juicio N° 2, el Dr. Leandro Estrada, Fiscal de Instrucción, y la Dra. Mariana Olguín, Fiscal Adjunta. La defensa de la imputada está a cargo del Dr. Gustavo Reviglio y la Dra. Marcela Antequeda, mientras que la querella de la familia de la víctima es representada por el Dr. Javier Darnay.