La agencia científica NOAA de los Estados Unidos informó que julio fue el mes “más caluroso registrado en la historia de la Tierra”, desde que se inició el control de registros hace 142 años.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, detalló que la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica en todo el mundo fue de alrededor de 7 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX, lo que convierte a julio en el mes más caluroso desde que se inició el control de registros, hace 142 años.

El anuncio se produce cuatro días después de que Naciones Unidas (ONU) emitiera un informe alarmante sobre la urgente amenaza del cambio climático y cuando California se enfrenta a Dixie Fire, el segundo incendio más grande en la historia del estado, reportó la agencia ANSA.

En el hemisferio norte, la temperatura de la superficie terrestre fue la más alta jamás registrada en julio con 13 grados centígrados por encima del promedio, superando el récord anterior establecido en 2012.

(2 of 5) #July 2021 global surface temp was 1.67°F (0.93°C) above avg — making it the hottest July recorded to date. https://t.co/xKGLizOml4 via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate report #July2021 pic.twitter.com/8hHkF8ndVM

Por su parte, Asia también registró su julio más caluroso y Europa su segundo más caluroso, agregó la NOAA.

La NOAA, que monitorea las condiciones de los océanos y la atmósfera, dio a conocer el récord, advirtiendo que es una “distinción poco envidiable” que “podría aumentar la ansiedad mundial por el cambio climático”.

“En este caso, el primer lugar es el peor lugar para estar”, expresó el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, en un comunicado.

“Julio es típicamente el mes más cálido del año en el mundo (del hemisferio norte), pero julio de 2021 se superó a sí mismo como el mes más caluroso jamás registrado” y “se suma al perturbador camino que el cambio climático ha establecido para el mundo “, agregó Spinrad.

El comunicado de prensa de la Administración incluyó un collage de fotos que ilustran los terribles efectos del cambio climático, incluidas inundaciones, olas de calor, sequías, huracanes e incendios forestales.

Los efectos del cambio climático están cambiando el planeta de una forma sin precedentes en miles de años, en algunos casos, cientos de miles de años, según el informe de la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó a estas temperaturas como un “código rojo para la humanidad”.

“Las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable”, concluyó.

The evidence is irrefutable: greenhouse gas emissions are choking our planet & placing billions of people in danger.

Global heating is affecting every region on Earth, with many of the changes becoming irreversible.

We must act decisively now to avert a climate catastrophe. https://t.co/TQlgp1D9AV

— António Guterres (@antonioguterres) August 9, 2021