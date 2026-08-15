Julio Zalazar dejó Algarroba.com después de más de 25 años y anunció una nueva etapa artística

Julio Zalazar anunció este sábado su alejamiento de Algarroba.com, poniendo fin a una etapa de más de 25 años junto a la agrupación. El músico comunicó personalmente la decisión a través de sus redes sociales, donde repasó parte de la historia compartida y anticipó su intención de continuar vinculado a la música.

La noticia marca el cierre de un extenso ciclo artístico para Zalazar, quien formó parte de la construcción y trayectoria de Algarroba.com desde sus primeros pasos.

En su publicación, el músico recordó que el proyecto comenzó prácticamente como un juego, interpretando y parodiando canciones de artistas que escuchaban desde jóvenes. Con el paso del tiempo, aquella experiencia fue incorporando batería, bajo, teclados e instrumentos de viento, hasta consolidar una identidad propia.

“Fueron 25 años… y un poquito más”, expresó Zalazar al comenzar su despedida.

Una decisión personal y sin conflictos

Uno de los puntos que Zalazar remarcó en su mensaje fue que su salida no está relacionada con problemas internos ni situaciones negativas dentro del grupo.

El artista explicó que actualmente atraviesa una etapa marcada por nuevas responsabilidades y proyectos personales que lo llevaron a tomar la decisión de cerrar este ciclo.

“No hay motivos feos ni negativos, solo que tengo responsabilidades y proyectos personales que me llevan a tomar esta decisión”, señaló.

También manifestó su deseo de iniciar una experiencia diferente y explorar su camino de manera individual, tanto desde lo artístico como desde lo personal.

Zalazar anticipó que seguirá ligado a la música

La despedida de Algarroba.com no significaría un retiro de los escenarios. En su mensaje, Zalazar adelantó que probablemente desarrolle una nueva propuesta musical junto a otros artistas.

El objetivo, según expresó, será continuar en contacto con el escenario y comenzar una etapa distinta luego de más de dos décadas formando parte de la banda.

“Siento que tengo ganas de probarme solo”, afirmó al explicar el momento personal que atraviesa.

El agradecimiento a Algarroba.com y al público

En otro tramo de la publicación, Julio Zalazar dedicó palabras especialmente afectuosas a sus compañeros de Algarroba.com, a quienes agradeció por los años compartidos, el aprendizaje y las experiencias vividas.

También les deseó éxito en la continuidad de la agrupación y en los futuros proyectos individuales de cada integrante.

La despedida incluyó además un mensaje para el público que acompañó a la banda durante todos estos años. Zalazar destacó el cariño recibido y recordó especialmente aquellos momentos en los que las canciones del grupo se convirtieron en compañía para quienes estaban lejos de su lugar de origen.

Finalmente, cerró su publicación con una frase que deja abierta la puerta a su próxima etapa artística:

“Nos encontramos en alguna canción…”

La salida de Julio Zalazar representa así el final de una extensa etapa dentro de Algarroba.com, pero también el comienzo de un nuevo recorrido para el músico, quien ya anticipó que pretende seguir ligado a los escenarios y a la actividad artística.