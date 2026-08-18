Justo Daract homenajeó a San Martín con un multitudinario desfile cívico-militar

Justo Daract conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín con un multitudinario desfile cívico-militar que reunió a vecinos, estudiantes, instituciones y fuerzas de seguridad.

La ceremonia se desarrolló sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza San Martín, y contó con la presencia del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, junto al intendente de Justo Daract, Alfredo Domínguez, y el ministro de Educación, Guillermo Araujo.

Una jornada con fuerte participación de la comunidad

Frente a una multitud de vecinos, el jefe de la Agrupación Desfile Mayor, Andrés Matías Appendino, solicitó al gobernador la autorización para dar inicio al tradicional desfile. La ceremonia comenzó luego de una suelta de palomas.

Los estudiantes tuvieron un rol central durante la jornada. 14 escuelas de todos los niveles educativos de Justo Daract participaron del desfile para acompañar la conmemoración del prócer argentino.

También se sumaron asociaciones civiles, trabajadores municipales, la Biblioteca Popular y academias de danza y canto, además de clubes y escuelas deportivas de la localidad.

La celebración continuó con el paso de los Bomberos Voluntarios y luego de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, entre ellas efectivos de la V Brigada Aérea.

El cierre estuvo a cargo de las agrupaciones gauchas, que desfilaron frente a los vecinos y pusieron el broche final a una jornada marcada por la tradición y el reconocimiento a la figura de San Martín.

Poggi destacó el valor de la educación

Luego del desfile, Claudio Poggi dialogó con la prensa y resaltó la importancia de mantener vigente el legado del Padre de la Patria.

El gobernador destacó que fue su tercer año consecutivo acompañando el tradicional desfile de Justo Daract y valoró especialmente la participación de los vecinos y de las instituciones locales.

“Es muy importante este 17 de agosto donde se conmemora el fallecimiento del Padre de la Patria, viviendo con mucha emoción y con mucha alegría”, expresó Poggi.

En ese marco, remarcó la importancia de recuperar uno de los valores vinculados al legado sanmartiniano: el cuidado de la Patria.

“Un pueblo educado es un pueblo libre. Entonces para mí la libertad es sinónimo de educación”, sostuvo el mandatario provincial.

La jornada en Justo Daract volvió a poner en escena la identidad nacional y el compromiso de la comunidad con la memoria de José de San Martín, a través de una celebración que reunió a instituciones educativas, organizaciones, fuerzas de seguridad y vecinos.