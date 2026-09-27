Karina Milei en la FIT: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”

Karina Milei participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y, en un intercambio al aire con Robert Funes para LN+, expresó: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”.

La secretaria general de la Presidencia formuló la frase durante su paso por la feria, un encuentro que reúne a destinos, representantes del sector turístico y público general. Su declaración tuvo un sentido político: transmitió confianza en el rumbo del Gobierno nacional.

La participación de Karina Milei coincidió con la jornada de apertura de la FIT 2026, realizada el sábado 26 de septiembre. La feria ofrece un espacio para presentar destinos argentinos y promover la actividad turística ante visitantes y representantes de otros países.

Karina Milei participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y, en un intercambio al aire con Robert Funes para LN+, expresó: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”.

La secretaria general de la Presidencia formuló la frase durante su paso por la feria, un encuentro que reúne a destinos, representantes del sector turístico y público general. Su declaración tuvo un sentido político: transmitió confianza en el rumbo del Gobierno nacional.

La participación de Karina Milei coincidió con la jornada de apertura de la FIT 2026, realizada el sábado 26 de septiembre. La feria ofrece un espacio para presentar destinos argentinos y promover la actividad turística ante visitantes y representantes de otros países.

Fuentes: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. x.com