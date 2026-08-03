Karina Milei y gobernadores coordinaron acciones de prevención frente a “El Niño” en una cumbre realizada en Chaco

Ante la consolidación del fenómeno climático El Niño, el Gobierno nacional encabezó este lunes una reunión en la provincia del Chaco junto a gobernadores y autoridades provinciales para coordinar medidas de prevención y fortalecer la respuesta ante posibles inundaciones y emergencias hidrometeorológicas.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y representantes de distintas jurisdicciones, en el marco de una estrategia federal impulsada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Durante la reunión se analizaron escenarios climáticos previstos para los próximos meses y se acordó profundizar el trabajo conjunto entre Nación y las provincias para mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas, crecidas de ríos e inundaciones.

Uno de los principales objetivos fue fortalecer la planificación preventiva, optimizar la coordinación operativa entre organismos y garantizar una rápida asistencia a las comunidades que puedan verse afectadas por fenómenos meteorológicos extremos.

El Niño genera preocupación por su posible impacto

Los informes técnicos disponibles indican que El Niño presenta una alta probabilidad de mantenerse durante el resto de 2026 e incluso intensificarse hacia fines del año y comienzos de 2027.

En ese contexto, especialistas advierten que el fenómeno puede provocar precipitaciones superiores a los valores normales en gran parte del noreste argentino y en la cuenca del Plata, incrementando el riesgo de inundaciones y otros eventos climáticos de gran magnitud.

Las autoridades nacionales destacaron que la preparación anticipada resulta clave para minimizar daños, coordinar recursos y proteger a la población, por lo que continuarán desarrollando mesas de trabajo con los gobiernos provinciales y organismos especializados.

La reunión realizada en Resistencia, capital chaqueña, forma parte de una agenda federal destinada a reforzar la planificación y la coordinación institucional frente a uno de los fenómenos climáticos más relevantes previstos para los próximos meses.