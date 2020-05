La angustiante situación que viven los habitantes de General Paunero

“Me dirijo a ustedes como ultima oportunidad de ser escuchados. Hablo en representacion de 50 personas que nos encontramos en General Paunero, un pueblo ubicado sobre Ruta Nacional 7, kilómetro 645. Estamos en Cba, a 10km del limite con San Luis. Nos econtramos abandonados a nuestra suerte debido a que nuestro lugar de abastecimientos (mercaderia, salud, insumos, etc), fue cerrado por el Gobierno de San Luis. Nuestro humilde pueblo de abastece en la ciudad de Justo Daract que se encuentra en SL, la mayoria de los habitantes tenemos nuestra dirección en esa ciudad o en Villa Mercedes, porque General Paunero fue olvidado por su gobierno de Cordoba hace años, pero ahora han cerrado las fronteras y no dejan que pasemos mas, siendo maltratados al intentar hablar con las fuerzas, siendo ignorados y no obteniendo respuesta del Gobierno para poder ingresar. A 30km se encuentra otro poblado pequeño que podiamos abastecernos (a un precio muy elevado) y ahora nos prohibieron la entrada tambien y solo nos queda ir a Vicuña Mackenna, que se encuentra a mas de 60km de distancia, siendo para algunos algo imposible debido a la falta de movilidad. Entre vecinos nos ayudamos haciendo encargues entre nosotros a aquellos que pueden ir a esta ciudad. Hace unas semanas una mujer se quebro el dedo aqui en el pueblo, fue llevada al limite con San Luis y lo unico que recibimos fue la ambulancia que le entablillo el dedo con una lapicera (si, con una lapicera), hace unos dias a una persona mayor se le cerro el pecho por ser asmatica y estuvo 1hr esperando en el arco de SL que llegara la ambulancia para ponerle una inyección. No podemos pasar a cobrar la jubilacion hace 2 meses, comprar medicamentos para nuestros abuelos, ir a bancos para pagar sueldos. En epoca de elecciones viene en colectivos a buscar a la gente desde Justo Daract para que vayan a votar al gobierno de turno y ahora se han olvidado de nosotros. Solo pedimos que nos dejen ir a hacer las compras, cobrar jubilacion, medicamentos, y volver a nuestros hogares. Gente de campo que no puede cumplir con el calendario sanitario ganadero porque no dejan pasar a los vacunadores. Por favor les pido nos ayuden a hacer esto publico. El dia 26 de mayo si no tenemos solución llevaremos esto a un corte general en la ruta 7, en el limite de San Luis y Cba, entre vecinos del pueblo y productores, sin cese hasta tener una respuesta.” Saludos Lorenzo Varela Pernas