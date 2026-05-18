La Armada reclamó recuperar capacidades navales y submarinas tras el recorte presupuestario

En el marco del 212° aniversario de la creación de la Marina de Guerra Argentina, el jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, reclamó la necesidad de “recuperar las capacidades navales y submarinas” del país, luego del reciente recorte presupuestario aplicado por el Gobierno nacional al área de Defensa.

El discurso se realizó ante autoridades nacionales, entre ellas los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), donde el jefe naval sostuvo que la principal misión de la fuerza es proteger “los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción e interés nacional”.

“Aspiramos a recuperar capacidades navales y submarinas, que contribuyan a optimizar esa misión en la inmensidad de nuestros mares. Hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”, expresó Romay durante el acto oficial.

El planteo se produjo días después de que trascendiera un nuevo ajuste en partidas destinadas a las Fuerzas Armadas, situación que generó preocupación en distintos sectores vinculados a la defensa nacional y la infraestructura militar.

“El mar se controla estando en el mar”

Durante su intervención, el almirante remarcó la importancia estratégica del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida Argentina, al sostener que el país debe fortalecer su presencia en los espacios marítimos.

“El mar se controla estando en el mar”, afirmó Romay, en una frase que sintetizó el reclamo por mayores recursos operativos y tecnológicos para la Armada.

Además, alertó sobre la obsolescencia y la pérdida de disponibilidad de los sistemas de armas debido a la falta de mantenimiento y actualización tecnológica.

Drones, ciberseguridad y soberanía tecnológica

El titular de la Armada también hizo referencia a los desafíos militares actuales y planteó la necesidad de incorporar herramientas modernas vinculadas a la defensa.

Entre los puntos destacados, mencionó la integración de drones, el fortalecimiento de la ciberseguridad y el desarrollo de soberanía tecnológica como elementos centrales para garantizar autonomía estratégica.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el presupuesto de Defensa y la modernización de equipamiento militar en Argentina.