La Bancaria rechaza el cierre de la sucursal del Banco Supervielle en barrio Estación de Villa Mercedes

La Asociación Bancaria – Seccional Villa Mercedes expresó su rechazo total al cierre de la sucursal del Banco Supervielle ubicada en barrio Estación, una decisión que, según señalaron, afectaría tanto a usuarios como a trabajadores del sistema financiero local.

En un comunicado firmado por Claudio Nazario (secretario general) y Fernando Calderón (secretario general adjunto), el gremio manifestó su profunda preocupación ante la medida adoptada por la entidad bancaria, al considerar que implica un retroceso en el acceso a servicios esenciales.

Impacto en usuarios y trabajadores

Desde el sindicato remarcaron que el cierre no solo perjudicaría a quienes utilizan diariamente la sucursal, sino que también generaría incertidumbre laboral entre los empleados del banco, poniendo en riesgo sus fuentes de trabajo.

Además, advirtieron que la decisión podría profundizar desigualdades, especialmente en sectores vulnerables de la ciudad. En ese sentido, destacaron que uno de los grupos más afectados serían jubilados y jubiladas, quienes dependen de esta sucursal para percibir sus haberes y realizar trámites básicos.

Reclamo a las autoridades y al banco

La Bancaria calificó la medida como unilateral y exigió tanto a las autoridades correspondientes como a los directivos del Banco Supervielle que revisen la decisión de manera urgente.

“El cierre de esta sucursal implica un grave retroceso para la comunidad”, sostuvieron, al tiempo que pidieron alternativas que garanticen la continuidad del servicio bancario en la zona.

Convocatoria a la comunidad

En el tramo final del comunicado, el gremio convocó a la ciudadanía a acompañar el reclamo en defensa de los derechos de los usuarios y trabajadores, remarcando que el acceso a servicios financieros es clave para el desarrollo social y económico de Villa Mercedes.