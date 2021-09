La campaña imposible. Como dar vuelta una elección perdida por 20 puntos

Hace algunos años, en el 2017, Adolfo Rodríguez Saá perdía las elecciones PASO para renovar su escaño de Senador Nacional, en su provincia, por 20 puntos. Era la primera vez que el peronismo perdía en San Luis de esa forma. Luego de unas semanas de total silencio, reapareció y dio vuelta el resultado, ganando por 13 puntos.

El caso, totalmente atípico en una campaña, dio que hablar en su momento, con muchas conjeturas sobre cómo se habría logrado.

Cuatro años después, en un teatro electoral en condiciones similares pero a nivel nacional, un libro cuenta desde adentro cuál fue la estrategia de campaña.

Charlamos con César Albarracín, director de cine y autor del libro “La campaña imposible”

VMI-¿Cómo surge la idea del libro?

C.A.-Escribí y borré ese libro muchas veces, en diferentes estados emocionales. No iba a publicarlo. Pero con los resultados de las últimas elecciones sentí que era el momento de enfriar la cabeza, corregirlo y dejarle ver la luz.

VMI-¿Por qué?

C.A.-Porque mucha gente cree que los resultados de la elecciones no pueden revertirse, y yo sé que si, ya lo hemos hecho.

VMI-¿Para qué dar vuelta una elección legislativa?

C.A.-Hace tiempo que los candidatos no ganan elecciones, los gobiernos las pierden. Cuando se pierde una elección, en la actualidad, la mayoría de las veces es porque no se supo escuchar lo que el pueblo quería, ni comunicar lo que se debía. Perder una elección legislativa no es solo perder representatividad y gobernabilidad, es un indicador de que no se está escuchando al pueblo, y el pueblo es soberano.

VMI-En el libro hablan de un equipo de asesores que no trabajaban juntos antes de eso, ¿cómo fue ese trabajo de equipo?

C.A-Creo que hubieron muchos factores que ese equipo funcionara. Primero que nada, un candidato con muchas ganas, no sólo de ganar, sino también de ayudar. Había más motivaciones que el poder o el simple triunfo. Por otro lado, un gobierno que también dio un vuelco gigante en sus políticas y las formas de implementarlas, y por otro, en nuestro equipo, la capacidad de quienes nos juntaron para detectar que es lo que podía hacer cada uno. Durante el proceso, creo que para nosotros también fue un juego de creatividad. Dejamos de lado los egos, que eran muchos, y nos enfrascamos en ganar. Del otro lado, se decía que estaba el aparato de Durán Barba, aunque él lo negó, pero para nosotros era un desafío en el que no teníamos nada que perder, y todo por ganar.

VMI-¿Quienes y como armaron la estrategia de campaña?

C.A.-Eso lo van a tener que leer en el libro.

VMI-¿Un mensaje final?

C.A.-Si quieren ganar una elección, escuchen al pueblo. Y búsquense buenos asesores. Yo no trabajo de eso, por las dudas (risas).

