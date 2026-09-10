La canasta básica subió 2,6% en agosto y una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,6% durante agosto de 2026 y una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó ingresos por $1.605.497,35 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento de la canasta se ubicó por encima de la inflación general de agosto, que fue del 1,7%, lo que marca una diferencia de casi un punto porcentual entre la evolución del costo de los bienes y servicios esenciales y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La canasta básica aumentó más que la inflación

De acuerdo con los datos oficiales, la Canasta Básica Total acumuló un incremento del 22,7% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que en la comparación interanual registró una suba del 38,3%.

La CBT es el indicador utilizado para establecer la línea de pobreza, ya que contempla tanto los alimentos indispensables como otros bienes y servicios considerados esenciales para un hogar.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, también aumentó 2,6% durante agosto.

En consecuencia, una familia de cuatro integrantes necesitó $726.469,38 solamente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y mantenerse por encima de la línea de indigencia.

En lo que va del año, la CBA acumuló una suba del 23,2%, mientras que en los últimos doce meses el incremento alcanzó el 39,6%.

Cuánto necesitó cada hogar para no ser pobre

Los valores difundidos muestran diferencias según la composición de cada grupo familiar.

Una persona adulta necesitó ingresos mensuales por al menos $519.578,43 para superar la línea de pobreza.

En el caso de un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— el ingreso requerido ascendió a $1.278.162,94.

Para la familia tipo de cuatro integrantes —un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de seis y ocho años— la Canasta Básica Total alcanzó los $1.605.497,35.

Mientras tanto, un hogar compuesto por cinco personas necesitó $1.688.629,90 mensuales para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

La Canasta Básica Alimentaria también mostró un aumento del 2,6% y estableció nuevos pisos de ingresos.

Una persona necesitó $235.103,36 para cubrir la alimentación básica durante agosto. Para una familia de tres integrantes, el monto ascendió a $578.354,27, mientras que un hogar de cuatro personas requirió $726.469,38.

En el caso de una familia integrada por cinco personas, el ingreso mínimo para superar la línea de indigencia fue de $764.085,92.

Los datos adquieren especial relevancia porque tanto la canasta alimentaria como la total aumentaron por encima del 1,7% registrado por el IPC durante agosto, reflejando una mayor presión sobre los gastos esenciales de los hogares.