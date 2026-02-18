La CGT ratificó el paro nacional de 24 horas: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este mediodía un paro nacional de 24 horas para este jueves, sin movilización, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la central obrera, Jorge Sola, quien aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

La medida se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los gremios, en medio del debate legislativo por las modificaciones al régimen laboral.

Críticas a la reforma laboral y al escenario económico

Acompañado por los cosecretarios generales Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola afirmó que la CGT no se opone a una reforma laboral en sí, sino a la pérdida de derechos adquiridos.

“Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo formal ha caído con 300.000 puestos de trabajo en los últimos dos años”, sostuvo el dirigente.

En ese marco, mencionó el reciente cierre de la empresa FATE, que dejó a casi mil trabajadores sin empleo, como ejemplo del deterioro industrial. Según la central obrera, en promedio se pierden 400 puestos formales por día y más de 21.000 pymes dejaron de operar en ese período.

Además, advirtieron sobre el aumento del endeudamiento familiar, la pérdida del poder adquisitivo, las paritarias con topes salariales y el crecimiento de la informalidad. También cuestionaron la apertura de importaciones y señalaron que los únicos sectores con crecimiento sostenido son el financiero, la agroindustria, la minería y la energía.

Teletrabajo, monotributistas y aplicaciones

Sola sostuvo que el proyecto oficial presenta “contradicciones”, ya que plantea una modernización sin incluir referencias a tecnología o inteligencia artificial y, al mismo tiempo, elimina la Ley de Teletrabajo.

Según el dirigente, la iniciativa excluye a trabajadores de plataformas digitales y profundiza la figura del monotributo, lo que —a su entender— debilita la relación de dependencia tradicional.

La CGT remarcó que el proyecto no generará empleo si no está acompañado por un plan de inversión productiva genuina y un esquema tributario que favorezca a las pequeñas y medianas empresas.

Reclamo de diálogo político

El triunvirato sindical afirmó que se opusieron a la reforma en distintos ámbitos institucionales, mantuvieron reuniones con legisladores y presentaron propuestas alternativas, entre ellas un “nuevo contrato social” entregado en 2023 a todos los candidatos presidenciales.

“No nos han convocado a discutir”, aseguró Sola, quien llamó a la “reflexión y responsabilidad política” de los diputados que deberán votar la iniciativa.

La CGT ya realizó 12 movilizaciones y tres paros en el marco del conflicto. Con esta nueva medida de fuerza, la central obrera profundiza su confrontación con el Ejecutivo y traslada la definición al ámbito parlamentario.