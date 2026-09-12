La ciencia versus los opinólogos: al final, nieva en Villa Mercedes

Nieva: PH Fabián Nuñez | Jardín del Sur, Villa Mercedes

Nevó en Villa Mercedes. Y más allá de lo atractivo o inusual que pueda resultar el fenómeno, lo ocurrido durante la mañana de este sábado deja también una reflexión necesaria sobre el valor de la información científica, el trabajo de los pronosticadores y la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de informar.

Durante los días previos, el pronosticador Pablo Cabrera, de Meteoeventos, había explicado en una entrevista con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, cuáles eran las condiciones atmosféricas que podían favorecer la caída de nieve en Villa Mercedes y otros sectores de la provincia de San Luis.

No habló de certezas absolutas. Habló de probabilidades.

Cabrera estimó en aproximadamente un 70% la posibilidad de nevadas y explicó que la ventana más favorable se produciría durante las horas de menor temperatura, fundamentalmente en la madrugada y primeras horas de este sábado.

Este sábado, finalmente, la nieve llegó a Villa Mercedes.

Un pronóstico explicado antes de que ocurriera

Lo importante es recordar qué había detrás de aquella previsión.

Cabrera no se limitó a decir que podía nevar. Durante la entrevista explicó detalladamente por qué existían condiciones meteorológicas para que ocurriera.

El especialista describió el avance de una masa de aire polar marítima, proveniente de latitudes antárticas, que en su desplazamiento incorporó humedad sobre el Océano Atlántico.

También señaló la presencia de aire frío en altura, aproximadamente a unos 5.000 metros, y explicó cómo la combinación de humedad, bajas temperaturas y dinámica atmosférica podía generar precipitaciones en estado sólido.

Incluso anticipó que las temperaturas mínimas podían acercarse a los 0 grados, precisamente uno de los factores necesarios para favorecer la aparición de nieve.

No era una ocurrencia. Era un pronóstico sustentado en datos y análisis meteorológico.

Cuando las redes sociales confunden pronóstico con adivinación

Tras difundirse la entrevista y las noticias relacionadas con la posibilidad de nieve, las redes sociales volvieron a mostrar una característica bastante habitual de estos tiempos: la opinión instantánea muchas veces aparece antes que el análisis.

Hubo comentarios incrédulos, ironías y cuestionamientos hacia los especialistas y también hacia los medios que difundieron el pronóstico.

La discusión sería anecdótica si no pusiera en evidencia una cuestión más profunda.

La meteorología trabaja con probabilidades, modelos numéricos, imágenes satelitales, observaciones, antecedentes y numerosas variables atmosféricas que cambian constantemente.

Decir que existe un 70% de probabilidades de nieve no significa afirmar que necesariamente caerá nieve sobre cada casa, cada barrio o cada metro cuadrado de una ciudad.

Significa que, de acuerdo con la información disponible y su interpretación profesional, existen condiciones suficientemente favorables para que el fenómeno pueda producirse.

Y esta vez ocurrió.

Pablo Cabrera lo explicó con precisión

Durante la entrevista, el propio Cabrera había realizado una aclaración que, a la luz de lo sucedido, adquiere todavía mayor relevancia.

El especialista explicó que la nieve podía presentarse durante un período relativamente corto, debido a que posteriormente la temperatura comenzaría a subir y las precipitaciones podrían transformarse en lluvia o llovizna.

También diferenció las condiciones de Villa Mercedes respecto de sectores de mayor altitud, como El Morro, donde las posibilidades de una nevada más importante eran superiores.

Es decir, el pronóstico incluyó probabilidades, horarios, temperaturas, ubicación geográfica y duración estimada del fenómeno.

Eso es precisamente lo que diferencia un análisis profesional de una simple opinión.

Los especialistas estudian; los medios responsables informan

Lo ocurrido también permite reivindicar el trabajo de quienes dedican años al estudio y seguimiento de los fenómenos meteorológicos.

Los pronosticadores pueden equivocarse, como cualquier profesional que trabaja con escenarios probabilísticos. La atmósfera es extraordinariamente compleja y ningún modelo puede garantizar con absoluta certeza qué sucederá en un punto específico.

Pero una eventual diferencia entre un pronóstico y lo que finalmente ocurre no convierte automáticamente el trabajo científico en improvisación.

Detrás de cada previsión seria existen horas de observación, comparación de modelos, interpretación de mapas, conocimiento técnico y experiencia.

Del mismo modo, la responsabilidad de un medio periodístico no consiste en garantizar que un fenómeno meteorológico ocurrirá. Consiste en consultar fuentes identificables, contextualizar sus afirmaciones y transmitir con precisión aquello que los especialistas sostienen.

Eso fue lo que hizo Villa Mercedes Info al entrevistar a Cabrera y publicar su análisis.

La realidad terminó respondiendo

Este sábado no hizo falta continuar discutiendo porcentajes en una pantalla.

Nevó en Villa Mercedes.

La postal blanca apareció y el fenómeno que había sido explicado previamente por un especialista terminó convirtiéndose en realidad.

No se trata de utilizar la nieve como una revancha contra quienes dudaron. El episodio puede servir para algo bastante más útil: recordar la diferencia entre cuestionar con argumentos y desacreditar sin fundamentos.

Las redes sociales democratizaron la posibilidad de expresarse, algo saludable para una sociedad abierta. Pero disponer de un espacio para opinar no transforma automáticamente cada opinión en conocimiento especializado.

La ciencia admite preguntas, discusión, revisión e incluso errores.

Lo que no debería admitir el debate público es que una descalificación tenga el mismo peso que años de estudio, observación y trabajo profesional.

Primero los datos, después las opiniones

La nieve de este sábado desaparecerá. Las temperaturas volverán a subir y, probablemente, dentro de algunos días Villa Mercedes recupere condiciones mucho más habituales para esta época.

Pero queda una enseñanza.

Ante fenómenos meteorológicos potencialmente importantes, escuchar a quienes estudian la atmósfera puede resultar mucho más útil que competir por quién publica primero el comentario más irónico en una red social.

Esta vez, Pablo Cabrera explicó el fenómeno antes de que sucediera.

Y finalmente sucedió.

La ciencia no necesita ganar una discusión en Facebook.

Le alcanza con los datos.