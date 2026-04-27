La ciudad de Neuquén implementa semáforos con IA para administrar el tránsito en tiempo real

La ciudad de Neuquén dio un paso clave hacia la modernización del tránsito con la incorporación de semáforos con inteligencia artificial, un sistema que permitirá adaptar en tiempo real los cambios de luces según la cantidad de vehículos en circulación.

La iniciativa marca un cambio estructural en la gestión vial: el tradicional esquema de tiempos fijos quedará atrás para dar lugar a un modelo dinámico, donde las señales de rojo y verde se ajustarán automáticamente en función del flujo vehicular en cada intersección.

Hasta el momento, el sistema funcionaba mediante relevamientos manuales. Personal del observatorio vial realizaba conteos de vehículos para definir los tiempos semafóricos, un método que resultaba limitado frente a las variaciones constantes del tránsito urbano.

En este contexto, este miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación pública, paso formal para la implementación del nuevo sistema. El proyecto contempla no solo la automatización de los semáforos, sino también la incorporación de monitoreo en tiempo real, lo que permitirá detectar fallas, optimizar el funcionamiento y mejorar la respuesta ante situaciones imprevistas.

Desde el ámbito técnico, la utilización de inteligencia artificial aplicada al tránsito apunta a mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de espera y contribuir a una circulación más ordenada y segura. Este tipo de tecnología ya se aplica en distintas ciudades del mundo, con resultados positivos en la disminución de congestiones y accidentes.

La iniciativa posiciona a Neuquén como una de las primeras ciudades del país en avanzar hacia un sistema de movilidad urbana inteligente, alineado con tendencias globales que buscan integrar tecnología y planificación para optimizar la vida cotidiana en entornos urbanos.