La ciudad de Villa Mercedes ya cuenta con su Juzgado Federal

Durante la inauguración del segundo asiento de la Justicia Federal en la provincia, asumió el magistrado que estará a su cargo, Juan Carlos Nacul.

A pesar de que la repartición fue creada en 2006, recién 18 años después la medida se hizo efectiva, “gracias a la predisposición del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, a quien le planteamos en mayo pasado la situación y estuvo permanentemente detrás del tema para que se concretara, que es lo que sucede hoy, por lo que agradecemos su visión e interés para que Villa Mercedes y su zona de influencia contaran con esta jurisdicción”, declaró el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Alfredo Rafael Porras, que como referente en la región encabezó la ceremonia, realizada este miércoles, a las 19:00, en el complejo del Superior Tribunal de la Provincia en Villa Mercedes.

Numerosos magistrados mendocinos y la comunidad judicial de San Luis participaron de la inauguración de las flamantes dependencias federales, cedidas por el Superior Tribunal de la Provincia, por iniciativa del Ejecutivo puntano. En el mismo acto se puso oficialmente en funciones a Juan Carlos Nacul, a quien Porras le tomó juramento por la Patria.

Por su parte, el flamante juez federal declaró: “Por distintos motivos este juzgado no se habilitaba, pero gracias a la decisión política del Gobierno de la provincia, que brinda este espacio físico en tan moderno complejo, hoy se concreta. No asusta el desafío porque venimos de un entrenamiento muy bueno, con el apoyo del gremio, de los magistrados y del Consejo de la Magistratura, además de contar con un equipo multidisciplinario con el que podremos llevar adelante este desafío. Que hoy sea un día histórico para Villa Mercedes y para la provincia”, concluyendo a modo de chanza: “Estamos listos para recibir causas, pero Juan (Maqueda, en alusión al juez federal de San Luis)… ¡por favor, no me mandes todo junto y danos tiempo para que nos acomodemos!”.

Para el acta de la creación del flamante juzgado, rubricada por Porras y Nacul, también fueron invitados a firmar el vicegobernador de la Provincia, Eduardo Mones Ruiz; la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Bataini; los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Olga Arrabal y Manuel Pizarro; el presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Carlos Cobo; las ministras de este último organismo, Lilia Novillo y Marthha Corvalán; el procurador General de la Provincia, Fernando Estrada; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fabián Filomena, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende.

Tras el desatado de cintas inaugural, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza entregó presentes institucionales al vicegobernador Mones Ruiz, en representación del gobernador, y al presidente del Superior Tribunal de la Provincia. Asimismo, el juez Nacul recibió una placa conmemorativa por parte de la Asociación de Magistrados de la Nación y un presente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial.

De la ceremonia participaron además el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera; la viceintendenta, Verónica Bailone, funcionarios y legisladores de la ciudad y de la provincia.