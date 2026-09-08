La Compañía Sabor se consagró campeona nacional de salsa y representará a San Luis en un mundial en Colombia

Compañía Sabor, una compañía de salsa de competencia de Villa Mercedes, alcanzó un importante logro para la danza de la provincia de San Luis: se consagró campeona nacional en la categoría grupo de salsa parejas cabaret profesional y obtuvo el pase directo a la final mundial que se realizará en Colombia en junio de 2027.

El camino del grupo comenzó en la instancia provincial de la competencia “Punta al Pie”, realizada en la Casa de la Cultura. Allí, los bailarines lograron el primer puesto y se consagraron campeones provinciales, resultado que les permitió acceder a la final nacional.

El pasado sábado 5, Compañía Sabor participó de la gran final nacional, donde se enfrentaron representantes que habían obtenido el campeonato provincial en distintas partes del país.

En esa instancia, el grupo mercedino volvió a quedarse con el primer puesto y alcanzó el título de campeón nacional, representando a San Luis en una competencia de alcance nacional.

Un grupo nacido en Villa Mercedes

Compañía Sabor nació en 2017 y, desde entonces, atravesó distintas etapas de crecimiento y renovación con el paso de bailarines que compartieron y comparten la pasión por la danza.

Actualmente, la compañía está integrada por 14 bailarines, quienes además de entrenar y competir son estudiantes y trabajadores.

Los ensayos se desarrollan en el salón “La Auténtica Cuba”, espacio facilitado por su propietario, Primo Quevedo, que se convirtió en un lugar fundamental para la preparación y el crecimiento del grupo.

La dirección coreográfica está a cargo de Milagros Palacios y Juan Cruz Lucero, quienes también son bailarines e integrantes de la compañía.

Un campeonato construido con esfuerzo

El título nacional representa mucho más que un trofeo para los integrantes de Compañía Sabor. Detrás del resultado existe un proceso sostenido de entrenamiento, sacrificios personales y organización para poder participar en cada competencia.

Uno de los aspectos destacados por el grupo es que los gastos vinculados con competencias, ensayos y actividades son afrontados por los propios integrantes.

Los 14 bailarines sostienen su actividad mientras estudian y trabajan, y destinan tiempo y recursos para continuar desarrollándose dentro de la danza competitiva.

“Somos 14 bailarines que, además de bailar, estudiamos y trabajamos, y que hacemos todo lo posible para sostener nuestra actividad y continuar creciendo”, expresó la directora Milagros Palacios al compartir el logro.

Rumbo a Colombia en 2027

Con el campeonato nacional obtenido en Punta al Pie, Compañía Sabor ya tiene un nuevo desafío: representar a San Luis y a la Argentina en la final mundial prevista para junio de 2027 en Colombia.

Para el grupo, la clasificación internacional constituye el resultado de años de trabajo y, al mismo tiempo, una motivación para continuar creciendo.

El objetivo ahora será prepararse para una nueva instancia competitiva en la que buscarán llevar el nombre de Villa Mercedes y de la provincia de San Luis a un escenario internacional.

Un logro para la danza mercedina

El campeonato nacional de Compañía Sabor se suma a los logros de artistas y grupos de Villa Mercedes que encuentran en la disciplina, el entrenamiento y la autogestión una manera de desarrollarse y representar a la ciudad en escenarios de distintas partes del país.

Con el título nacional ya en sus manos, la compañía comenzó a mirar hacia Colombia 2027, donde tendrá la oportunidad de competir a nivel mundial.