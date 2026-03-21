La Comuna obtuvo una medalla en la Copa Cervecera del Pacífico y sigue sumando premios

La cervecería artesanal La Comuna, de Villa Mercedes, fue reconocida a nivel internacional tras obtener una medalla de plata en la 16° edición de la Copa Cervecera del Pacífico, realizada en Baja California, México, uno de los certámenes más prestigiosos de la región.

El evento reunió 1184 muestras y contó con la evaluación de más de 70 jueces internacionales, consolidándose como una de las competencias más exigentes del circuito cervecero latinoamericano.

En esta edición participaron más de 200 cervecerías, entre ellas 30 argentinas, de las cuales solo ocho lograron obtener premios, lo que resalta el nivel de competitividad del certamen.

En ese contexto, La Comuna logró destacarse con una medalla de plata en la categoría “Cervezas históricas y ahumadas” gracias a su cerveza Rauchbier, un estilo tradicional de origen alemán caracterizado por su sabor ahumado.

El reconocimiento en México se suma a una racha positiva para la cervecería mercedina, que durante 2025 ya había sido premiada en competencias internacionales como La Pola Dorada (Colombia) y La Copa Guaraní (Paraguay).

Desde el equipo destacaron que en esta oportunidad presentaron cuatro muestras, logrando posicionarse nuevamente entre las mejores propuestas artesanales del continente.

Este nuevo logro no solo reafirma la calidad del producto local, sino que también posiciona a Villa Mercedes dentro del mapa cervecero internacional, en un sector que continúa creciendo y profesionalizándose en Argentina.